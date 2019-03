VIDEO Bianca Andreescu face turneul carierei la Indian Wells - A învins-o pe Elina Svitolina și s-a calificat în finală

Aflată pe locul 60 WTA înaintea turneului Indian Wells, unde a ajuns grație unui wildcard, Bianca Andreescu a mai făcut o "victimă" la competiția californiană. Jucătoarea canadiană de origine română a învins-o în semifinale pe Elina Svitolina (scor 6-3, 3-6, 6-4), calificându-se pentru prima dată în finala unui turneu de categorie Premier Mandatory. În ultimul act, Andreescu o va întâlni pe Angelique Kerber, învingătoare cu 6-4, 6-2 în fața Belindei Bencic.





În vârstă de 18 ani, Andreescu s-a impus după un meci care a durat două ore şi 12 minute. Primul set al semifinalei a avut o desfășurare incredibilă. Jucătoarea din Canada a fost condusă cu 3-0, însă a revenit spectaculos și nu a mai cedat niciun game până la finalul setului (6-3). Manșa a doua i-a aparținut Elinei, care s-a impus cu un categoric 6-2 și a trimis meciul în decisiv.





Setul al treilea a fost unul al nervilor tari, Bianca a început cu break, a condus cu 3-1 la un moment dat, însă ucraineanca a reușit să egaleze situația pe tabelă (3-3). Svitolina și-a pierdut însă din nou serviciul și Andreescu a refăcut diferența de două game-uri (5-3). Sportiva de origine română a avut nevoie de patru mingi de meci pentru a închide partida. Svitolina a salvat una la 5-3 și alte două la 5-4, dar a cedat în cele din urmă.







Bianca Andreescu este prima jucătoare care ajunge într-o finală la Indian Wells, ca beneficiară a unui wildcard. Ea va juca ultimul act cu Angelique Kerber (Germania, 8 WTA), care a trecut de elvețianca Belinda Bencic (23 WTA), scor 6-4, 6-2, după o oră și nouă minute.





Bianca Andreescu în acest sezon: 27 victorii și 3 înfrângeri



Bianca Andreescu are un sezon excelent, înregistrând până în acest moment 27 de victorii, dintre care două în FedCup. Jucătoarea de origine română a disputat finala la Auckland (a fost învinsă de Julia Goerges, scor 2-6, 7-5, 6-1), a ajuns pe taboul principal de la Australian Open, după trei victorii în calificări, și s-a oprit în turul al doilea (a fost învinsă de Anastasija Sveastova, scor 6-3, 3-6, 6-2).



Apoi, Andreescu a câștigat turneul de la Newport Beach, de categorie "125K Series" (0-6, 6-4, 6-2 cu Jessica Pegula) și a obținut și două victorii pentru Canada în întâlnirea cu Olanda din FedCup. A urmat turneul de la Acapulco, unde s-a oprit în semifinale, fiind învinsă de Sofia Kenin, după o serie de 10 victorii consecutive.





În drumul spre finala de la Indian Wells, Andreescu le-a eliminat pe: Irina Begu (70 WTA), Dominika Cibulkova (35 WTA), Stefanie Voegele (109 WTA), Qiang Wang (18 WTA), Garbine Muguruza (20 WTA) și Elina Svitolina (6 WTA).







Ce a spus Bianca Andreescu la finalul partidei:







"Tremur toată în momentul de față! Este incredibil, sincer vă spun că am rămas fără cuvinte. Nu am cuvinte", a spus Bianca Andreescu la finalul partidei, potrivit Digi Sport.





"Meciul asta a avut suișuri și coborâșuri. Am început ceva mai slab, însă mi-am revenit la 3-0, mulțumesc lui Dumnezeu! Svitolina a fost în control în al doilea set, iar eu am început să ratez mai mult. Apoi, în setul al treilea am rămas calmă sau cel puțin asta am încercat. Am găsit resursele în mine. Am dat totul. Așa cum spun întotdeauna, mi-am căutat loviturile. A fost un meci nebun, un fel de roller coaster. Sunt extrem de fericită că am reușit să îl duc la capăt cu bine", a mai spus Bianca Andreescu.







Rezumatul meciului Andreescu vs Svitolina:





Rezumatul meciului Bencic vs Kerber: