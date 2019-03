Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart - Competiția va avea loc după confruntarea cu Franța din FedCup

Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart, din perioada 22-28 aprilie, competiţie la care şi-au anunţat prezenţa şi Angelique Kerber şi Naomi Osaka, conform organizatorilor, citați de News.ro.

La Porsche Tennis Grand Prix vor participa opt din cele 10 jucătoare ale lumii: Naomi Osaka, Angelique Kerber, Simona Halep, Karolina Pliskova, Sloane Stephens, Petra Kvitova, Elina Svitolina şi Kiki Bertens.

De asemenea, vor fi prezent Julia Goerges, câştigătoare în 2011, Maria Sharapova, care s-a impus la Stuttgart în 2012, 2013 şi 2014 şi Laura Siegemund, învingătoarea din 2017.

Garbiñe Muguruza, Jelena Ostapenko, Daria Kasatkina şi Caroline Garcia sunt alte jucătoare care şi-au anunţat prezenţa la Stuttgart.

"Porsche Tennis Grand Prix" se va disputa în perioada 22-28 aprilie, pe zgură (indoor), are premii totale în valoare de $886.077, iar pe tabloul principal se vor afla la start 32 de jucătoare. Face parte din categoria Premier, iar ultima campioană este Karolina Pliskova.



Cine a câștigat ultimele ediții ale turneului de la Stuttgart: Karolina Pliskova (2018), Laura Siegemund (2017), Angelique Kerber (2016, 2015), Maria Sharapova (2014, 2013, 2012), Julia Goerges (2011) și Justine Henin (2010).

Pe 20 și 21 aprilie, Simona Halep va juca pentru echipa de FedCup a României, într-o confruntare contând pentru semifinalele competiției (disputa va avea loc la Rouen).



