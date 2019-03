VIDEO Lovitura zilei: Roger Federer, levitația și forehand-ul care pictează

Roger Federer a ajuns printre cei mai buni opt jucători de la Indian Wells (sferturi), după ce a trecut fără prea mari bătăi de cap de Kyle Edmund. Elvețianul a reușit lovitura zilei cu un forehand minunat în lung de linie după ce fusese trimis de adversar într-o defensivă "disperată". Roger s-a apărat incredibil, dând senzația că levitează oarecum în drumul său către minge. Nu e rău deloc (am putea glumi) pentru un sportiv care în august va împlini 38 de ani...









Masculin, optimi:



Gaël Monfils (18) - Philipp Kohlschreiber 6-0, 6-2

Dominic Thiem (7) - Ivo Karlovic 6-4, 6-3

Milos Raonic (13) - Jan-Lennard Struff 6-4, 6-3

Miomir Kecmanovic - Yoshihito Nishioka 6-4, 0-0 (abandon)

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov (24) 7-6(3), 2-6, 6-3

Roger Federer (4) - Kyle Edmund (22) 6-1, 6-4

Karen Khachanov (12) - John Isner (8) 6-4, 7-6(1)

Rafael Nadal (2) - Filip Krajinovic 6-3, 6-4







Program sferturi:





Gael Monfils (18) vs Dominic Thiem (7)

Milos Raonic (13) vs Miomir Kecmanovic

Roger Federer (4) vs Hubert Hurkacz

Rafael Nadal (2) vs Karen Khachanov (12)







Aici poți vedea lovitura zilei marca Roger Federer: