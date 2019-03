VIDEO Bianca Andreescu, demonstrație de tenis cu Garbine Muguruza (6-0, 6-1)

Bianca Andreescu are un parcurs de vis la Indian Wells, competiție unde a trecut în sferturi de Garbine Muguruza. Meciul a fost unul scurt, de doar 52 de minute, Bianca cedând doar un singur game(!), scor 6-0, 6-1.





În semifinale, Andreescu va da peste Elina Svitolina (succes în trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-4 cu Marketa Vondrousova - cea care o eliminase pe Simona Halep).







Sferturi:





Belinda Bencic (23) vs Karolina Pliskova (5)

Venus Williams vs Angelique Kerber (8)

Bianca Andreescu vs Garbine Muguruza (20) 6-0, 6-1

Elina Svitolina (6) vs Marketa Vondrousova 4-6, 6-4, 6-4







Semifinale:





Bianca Andreescu vs Elina Svitolina

Bencic/Pliskova vs Venus/Kerber





