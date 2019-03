​VIDEO Indian Wells: Roger Federer, în sferturi - La un meci distanță de un posibil FEDAL

​Roger Federer a obținut o victorie în două seturi, scor 6-1, 6-4, în meciul cu Kyle Edmund, rezultat în urma căruia s-a calificat în sferturile Masters-ului de la Indian Wells. Pentru un loc în semifinale, elvețianul se va lupta cu surpriza Hubert Hurkacz (Polonia, 67 ATP). Dacă Roger va trece de polonez, iar Nadal de Karen Khachanov, atunci în semifinale vom avea un nou FEDAL.





Masculin, optimi:



Gaël Monfils (18) - Philipp Kohlschreiber 6-0, 6-2

Dominic Thiem (7) - Ivo Karlovic 6-4, 6-3

Milos Raonic (13) - Jan-Lennard Struff 6-4, 6-3

Miomir Kecmanovic - Yoshihito Nishioka 6-4, 0-0 (abandon)

Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov (24) 7-6(3), 2-6, 6-3

Roger Federer (4) - Kyle Edmund (22) 6-1, 6-4

Karen Khachanov (12) - John Isner (8) 6-4, 7-6(1)

Rafael Nadal (2) - Filip Krajinovic 6-3, 6-4





Program sferturi:



Gael Monfils (18) vs Dominic Thiem (7)

Milos Raonic (13) vs Miomir Kecmanovic

Roger Federer (4) vs Hubert Hurkacz

Rafael Nadal (2) vs Karen Khachanov (12)







Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Roger Federer și Kyle Edmund: