Djokovic, după victoria de la dublu: "Am învins o echipă foarte experimentată. Când reuşeam un retur bun, mă întrebam de ce n-am făcut asta şi la simplu"

"A trebuit să trec peste înfrângerea de la simplu într-o oră, pentru că am jucat la dublu. Trebuie să recunosc că m-am gândit la meciul anterior. Când reuşeam un retur bun, mă întrebam de ce n-am făcut asta şi la simplu. Dar este parte a lumii noastre, lumea tenisului. Trebuie să ne revenim foarte repede. Şi în acest caz, este bine că particip la dublu aici, pentru că am şansa să corectez greşelile. Nu este uşor din punct de vedere psihic să te resetezi şi să ajungi la intensitatea necesară atât de repede după o înfrângere dezamăgitoare la simplu. Dar nu este prima dată. Am mai făcut asta. Mă bucur că am reuşit să ne impunem. Am învins o echipă de dublu foarte experimentată", a spus Djokovic, potrivit site-ului ATP.





Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda) a fost eliminată, noaptea trecută, de echipa Novak Djokovic/Fabio Fognini (Serbia/Italia), în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells. La simplu, Djokovic, liderul ATP, a pierdut în turul trei în faţa germanului Philipp Kohlschreiber.





În proba de dublu, Djokovic şi Fognini i-au învins pe Tecău şi Rojer cu scorul de 7-6 (6), 2-6, 10-6, într-o oră şi 36 de minute. La simplu, înaintea confruntării de dublu, Novak Djokovic a fost învins cu scorul de 6-4, 6-4 de Kohlschreiber, numărul 39 mondial, într-o oră şi 38 de minute. Germanul a obţinut primul succes în faţa unui lider ATP.