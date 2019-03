Simona Halep, după eliminarea de la Indian Wells: "Am plâns în vestiar. Sufăr după fiecare înfrângere și cred că este un lucru bun"

"Înfrângerile sunt mai ușoare acum, trec mai repede peste ele, dar încă sunt dezamăgită și supărată că am pierdut. De fapt, am plâns în vestiar după mult timp, pentru că am pierdut. Dau sută la sută în fiecare meci, în fiecare turneu, din acest motiv sufăr puțin când pierd. Simțeam că trebuie să plâng. Sufăr după fiecare înfrângere și cred că este un lucru bun", a afirmat Simona Halep, conform tennisnow, citat de Digi Sport.





Halep a mărturisit că a plâns cel mai mult după finala de la Roland Garros 2017, când a fost învinsă de Jelena Ostapenko. "Cel mai rău am plâns după finala Openului Franței, în 2017. Cred că toată lumea știe asta. Și azi, pur și simplu mi-a venit din nou să plâng", a mai spus Halep.