VIDEO ​Indian Wells: Naomi Osaka, învinsă categoric de Belinda Bencic - Liderul mondial a părăsit întrecerea în optimi

Nu a fost ziua principalelor favorite la Indian Wells, după Simona Halep (cap de serie numărul) părăsind competiția și Naomi Osaka - liderul mondial și campioana en-titre. Nipona a fost învinsă categoric, scor 6-3, 6-1, de Belinda Bencic (meciul a durat doar o oră și șapte minute).





Cu procentaje bune la serviciu (82% cu 50%), Belinda a început în mare parte schimburile în avantaj, Naomi fiind obligată să facă ceea ce nu-i place neapărat - să se apere. A fost greu pentru niponă să facă break (unul singur, în primul set), în timp ce Bencic (agresivă și inspirată la retur) a bifat nu mai puțin de cinci break-uri în toată partida.





Meciul a durat puțin: o oră și 7 minute, victoria elvețiencei fiind una categorică.





"Am încercat să fiu la un nivel înalt, am dat totul pentru asta. Nu am niciun regret după această înfrângere" - Naomi Osaka.





S-au disputat în optimi:





Venus Williams vs Mona Barthel 6-4, 6-4

Karolina Pliskova vs Anett Kontaveit 7-6(0), 4-6, 6-2

Belinda Bencic vs Naomi Osaka 6-3, 6-1

Angelique Kerber vs Aryna Sabalenka 6-1, 4-6, 6-4

Garbine Muguruza vs Kiki Bertens 5-7, 6-1, 6-4

Bianca Andreescu vs Qiang Wang 7-5, 6-2

Marketa Vondrousova vs Simona Halep 7-5, 6-2

Elina Svitolina vs Ashleigh Barty 7-6(10), 5-7, 6-4





Sferturi:





Belinda Bencic (23) vs Karolina Pliskova (5)

Venus Williams vs Angelique Kerber (8)

Garbine Muguruza (20) vs Bianca Andreescu

Elina Svitolina (6) vs Marketa Vondrousova.





Ultimul punct al partidei Bencic vs Osaka: