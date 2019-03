VIDEO Serena Williams, abandon în meciul cu Garbine Muguruza: "Nu pot respira"

Turneul de la Indian Wells a rămas fără una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului, Serena Williams abandonând în timpul setului al doilea al partidei cu Garbine Muguruza. "Nu pot să respir", a precizat la un moment dat americanca, iar decizia finală a fost aceea de a părăsi terenul înainte de finalul propriu zis al disputei cu Muguruza (iberica conducea la acel moment cu 6-3 și 1-0).



Capul de afiș al zilei de pe tabloul feminin de simplu a fost confruntarea dintre Serena Williams și Garbine Muguruza. Debutul disputei a fost unul în care americanca și-a impus stilul agresiv de joc, nu i-a lăsat timp și spațiu adversarei, iar tabela s-a modificat rapid până la 3-0 pentru Serena (cu un singur break).

Eliberată parcă de emoții după startul ratat de partidă, Muguruza a început să pună primul serviciu în teren, să stea mai bine de pe linia de fund și să fie capabilă să o deplaseze pe puternica sa adversară. A rezultat un echilibru vizibil în joc, iberica reușind să revină în dispută.



Seria câștigătoare a lui Garbine s-a mai oprit doar după șapte game-uri consecutive, 6-3, 1-0 fiind scorul în momentul în care Serena a cerut ajutorul medicilor.



"Am jucat de multe ori și întotdeauna a fost foarte greu (n.r. să joace împotriva Serenei). Nu e niciodată plăcut să vezi pe cineva care nu se simte bine pe teren. Sper să o văd din nou foarte repede pe teren" - Garbine Muguruza.



What a shame - Serena Williams is forced to retire from the match with @GarbiMuguruza leading 6-3, 1-0.#BNPPO19 pic.twitter.com/SrbaekZg6C