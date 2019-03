LiveText Simona Halep vs Kateryna Kozlova 4-3

Nicely done on the dropshot from Kozlova!#BNPPO19 pic.twitter.com/KT19shk5Hu — WTA (@WTA) 10 martie 2019

Simona Halep o întâlnește pe Kateryna Kozlova (Ucraina, 114 WTA) în turul al treilea al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Partida va fi prima de pe Terenul Central și va fi transmisă în direct, de la ora 20:00, pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Halep va juca în premieră în circuitul WTA cu ucraineanca de 25 de ani. Cea mai bună clasare a Katerynei a fost locul 62, în februarie 2018.





"Nu am apucat deloc să verific cum joacă. Nu am jucat niciodată împotriva ei, aşa că trebuie să cercetez, ca să spun aşa, şi să fiu gata pentru meciul cu ea", a declarat Simona Halep.





Câștigătoarea acestei partide se va confrunta în optimi cu învingătoarea duelului dintre Marketa Vondrousova (Cehia/61 WTA) vs Jelena Ostapenko (Letonia/22 WTA).

Simona o prinde pe contre-pied pe adversară. Foarte agresivă, Kozlova o plimbă pe fundul terenului pe Simona și închide cu un voleu de la fileu. Kateryna ratează lovitura și Simona se apropie la două puncte de primul set. Simona ajunge în cele din urmă la o scurtă a jucătoarei din Ucraina, controlează punctul, însă Kozlova se apără excelent și jucătoarea noastră trimite prea lung. Minge de set pentru Simona, după un nou schimb lung.Kateryna încearcă să închidă punctul, dar ratează ținta. Încă o dată, puncte oferite prea ușor de adversară. Simona schimbă de mai multe ori direcția și Kozlova clipește prima. Simona a avut probleme pe primul serviciu în acest set. Lovitură foarte bună în cross a Katerynei, Simona cere challenge, dar mingea a prins terenul. Kozlova trimite în fileu după o minge plasată bine de Simona, care își face serviciul.Kozlova este nemulțumită de lovitura sa și ridică din mâini, după ce a trimis moale, în fileu. Simona accelerează, vine la fileu, Kozlova rezistă în defensivă, iar Halep ratează lovitura și trimite în fileu. Încă o scurtă de efect a Katerynei, Simona se deplasează bine, ajunge la timp, dar trimite puțin prea lung. Halep încearcă să o paseze pe adversară, dar trimite în fileu. Simona lovește mult mai puternic, Kozlova se mulțumește să se apere, însă de data aceasta jucătoarea noastră închide cu o lovitură în cross. Minge prea lungă a Kozlovei, care cere pentru prima oară challenge, dar nu are dreptate (40-40). Forehand ratat al Katerynei, Simona revine în acest game și are o minge de break. Kozlova controlează bine, o plimbă pe Simona și închide cu o lovitură de forehand în lung de linie. Lovitură cu mult kick a Simonei, Kozlova trimite prea lung. Încă o ratare a jucătoarei din Ucraina, break pentru Simona, după un game în care nu începuse prea bine.Kozlova ratează de puțin lungul de linie. Schimb lung, caracteristic acestui debut de partidă, însă Kateryna trimite în fileu (30-0). Ofensivă foarte bună a Simonei, care trimite lung și o forțează pe adversară să rateze. Retur direct în fileu. Game alb pentru Simona, care face primul game după trei consecutive ale Katerynei.Loviturile Simonei nu au suficientă înălțime, mingea se oprește din nou în fileu. Retur de forehand în lung de linie câștigător al Simonei. Punct superb, după ce Kozlova a servit bine, a venit la fileu, Simona a încercat să o paseze, ucraineana a răspuns cu un demivoleu și a ratat în cele din urmă lobul. Încă o eroare a Kozlovei, două mingi de break pentru Simona, care poate trece din nou în avantaj. O lovitură bună în cross pentru Kateryna, mingea nu a sărit foarte mult, iar Simona a trimis prea lung. Loviturile se aspresc, Simona trimite din nou în fileu și Kozlova salvează ambele oportunități ale jucătoarei noastre. Kozlova a prins un unghi foarte ascuțit, pe linie, și a închis cu un voleu de lângă fileu. Simona returnează foarte lung, în cross și salvează mingea de game. Kozlova mai pune o scurtă bună, Halep ajunge prea târziu. Încă un backhand în lung de linie câștigător al Simonei. Halep controlează schimbul și închide cu o lovitură în cross. Simona urcă la fileu, însă este pasată excelent, a treia minge de break ratată în acest game. As la mediană al Katerynei, al doilea din meci. Kozlova își face în cele din urmă serviciul, după ce Simona nu pune destulă putere în lovitură și trimite în fileu.Prima dublă greșeală a jucătoarei noastre. Un schimb lung, pe care Simona îl câștigă datorită erorii adversarei. Simona pare să aibă parte de o adversară pe placul ei: schimburi lungi, lovituri fără prea multă forță, dar cu multe schimbări de direcție. Kateryna pune o scurtă excelentă, la care Halep nu ajunge la timp (30-30). Simona lovește prea slab, mingea se oprește în fileu și ucraineana are prima minge de break. Kozlova returnează lung, Simona ratează lovitura și Kateryna recuperează break-ul.Simona returnează în fileu. Simona este prea agresivă în acest debut de game, mingea ei se oprește din nou în plasă. Primul as pentru Kateryna (40-0). Defensiva Simonei a fost la înălțime în acest punct, românca a închis cu o lovitură în cross. Halep a returnat bine, a controlat punctul din interiorul terenului, însă a ratat lovitura. Kozlova își trece primul game pe tabelă.Game-ul începe cu lovitură puternice, Simona trimite în banda fileului. Halep prinde linia de fund, Kozlova este prinsă prea în față și nu gășește răspunsul potrivit (trimite afară). Eroare neforțată a jucătoarei din Ucraina, care încearcă să o prindă pe contre-pied pe Simona, dar lovește cu rama. Simona controlează punctul și închide cu o lovitură la care adversara nu mai aleargă. Backhand în lung de linie perfect al Simonei, care își face serviciul.Kozlova servește prima. Un schimb destul de lung, Kateryna trimite în fileu. Simona trimite în afara terenului cu reverul (15-15). Halep încearcă să fie mai agresivă și caută loviturile decisive, însă deocamdată nu și-a reglat tirul și trimite din nou în afară cu forehand-ul. Lovitură în cross a Simonei (30-30). Simona se apără excelent împotriva loviturilor cu mult kick ale Kozlovei, care ratează voleul. Minge de break pentru Simona. Ocazie ratată, după ce Simona a controlat punctul. Schimburi foarte lungi încă din primul game, Kozlova mai trimite o dată prea lung și mai oferă o șansă de break. Lovitură perfectă în lung de linie la care Halep nu mai ajunge. Backhand-ul Simonei nu funcționează, Kateryna obține prima minge de game. Dar face o dublă greșeală și game-ul se prelungește. Kozlova caută colțul terenului, dar trimite în afară. (avantaj Simona). Halep câștigă pe serviciul Katerynei încă din debutul partidei.11 victorii în 15 partide are Simona în 2019. Cea mai importantă performanță este finala de la Doha.Cele două jucătoare se încălzesc.