Indian Wells (f): Sloane Stephens, Caroline Garcia și Daria Kasatkina, eliminate în turul secund / Victorii pentru Serena Williams, Kiki Bertens, Bianca Andreescu și Elina Svitolina

Sloane Stephens, Caroline Garcia și Daria Kasatkina sunt primele favorite care părăsesc turneul de la Indian Wells, după ce au fost învinse de Stefanie Voegele (109 WTA), Jennifer Brady (83 WTA), respectiv Marketa Vondrousova (61 WTA). În turul al treilea s-au calificat, printre altele, Serena Williams, Kiki Bertens, Bianca Andreescu și Elina Svitolina.

.@serenawilliams emerges in an incredible second round battle at the @BNPPARIBASOPEN over Azarenka, 7-5, 6-3!



Did it have to end? pic.twitter.com/QsqCltlsMG — WTA (@WTA) 9 martie 2019





Sloane Stephens a fost învinsă categoric de Stefanie Voegele (109 WTA, cea mai bună clasare din carieră a fost locul 42), fiind condusă cu 5-1 în întâlnirile directe de jucătoarea în vârstă de 28 de ani. A fost 6-3, 6-0 pentru Voegele, după un meci care a durat o oră și opt minute. Pentru elvețiancă, aceasta a fost prima victorie în fața unei jucătoare de Top 10 după șase ani și doar a doua din carieră (a mai învins-o pe Caroline Wozniacki, la Charleston în 2013).

În turul următor, Voegele se va întâlni cu Bianca Andreescu, după ce jucătoarea canadiană de origine română a trecut de Dominika Cibulkova. Bianca nu a avut probleme în fața jucătoarei din Slovacia și a câștigat partida după o oră și 22 de minute, scor 6-2, 6-2. Jucătoarea în vârstă de doar 18 ani a ajuns la 23 de victorii în 26 de partide disputate în acest sezon.



Într-o altă partidă, Marketa Vondrousova a eliminat-o pe finalista ediției din 2018, Daria Kasatkina (14 WTA), după un meci de o oră și 10 minute. Cehoaica în vârstă de 19 ani s-a impus cu 6-2, 6-1. Rusoaica va părăsi Top 20 pentru că nu a reușit să își apere punctele câștigate anul trecut. Kasatkina are un început dificil de sezon, câștigând o singură partidă din cele șapte disputate.

Vondrousova se va confrunta în turul al treilea cu Jelena Ostapenko (22 WTA). Câștigătoarea acestui meci o va întâlni în optimi pe învingătoarea duelului dintre Simona Halep și Kateryna Kozlova.

Nici Caroline Garcia nu s-a descurcat mai bine în turul secund al turneului californian. Jucătoarea clasată pe locul 19 mondial a fost învinsă de Jennifer Brady (beneficiară a unui wild-card), scor 6-3, 3-6, 6-0, după o oră și 48 de minute. Chiar dacă Garcia a câștigat primele două meciuri directe, Brady a învins-o de trei ori pe jucătoarea din Franța în acest sezon. În turul următor, Brady va juca împotriva australiencei Ashleigh Barty, care a trecut de Tatjana Maria, 6-4, 6-4.

For the third time this year, @jennifurbrady95 bests Garcia!



6-3, 3-6, 6-0#BNPPO19 pic.twitter.com/KeqPArkoBZ — WTA (@WTA) 8 martie 2019

Kiki Bertens și Johanna Konta promit un duel puternic în turul al treilea, după ce au obținut două victorii clare, în fața Magdei Linette (6-4, 6-1), respectiv Su-Wei Hsieh (6-0, 6-2). Konta conduce cu 2-1 în întâlnirile directe.

.@kikibertens takes the win over Linette, 6-4, 6-1!



Advances through to the third round at the @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/Y3mrR38HFE — WTA (@WTA) 9 martie 2019

Elina Svitolina a avut parte de un meci foarte dificil în fața americancei Sofia Kenin (33 WTA) și s-a impus după două ore și 21 de minute. Ucraineana a pierdut primul set cu 6-3 și a salvat patru mingi de break în setul secund la scorul de 3-3, câștigând în cele din urmă cu 7-6(5) și 6-4. A șasea favorită se va duela pentru un loc în optimi cu Daria Gavrilova, jucătoare care a eliminat-o pe Mihaela Buzărnescu.

.@ElinaSvitolina survives Kenin, 3-6, 7-6(5), 6-4!



Slides into the @BNPPARIBASOPEN third round! pic.twitter.com/s0xL2fKm50 — WTA (@WTA) 9 martie 2019

Se cunosc deja următoarele partide din turul al treilea:

Serena Williams și Victoria Azarenka au oferit o bătălie pe cinste în reeditarea finalei din 2016 (atunci câștiga jucătoarea din Belarus), americanca trecând mai departe după un meci de două ore și șase minute, scor 7-5, 6-3, decis în urma unor schimburi dure de pe linia de fund. Cele două au o rivalitate îndelungată, Serena câștigând 18 din 22 de meciuri directe. Serena va avea parte de un meci dificil și în turul următor, unde va da peste Garbine Muguruza (20 WTA). Iberica a învins-o cu 6-1, 6-3 pe Lauren Davis.Kiki Bertens (7) vs Johanna KontaGarbine Muguruza (20) vs Serena Williams (I0)Elise Mertens (16) vs Qiang Wang (18)Bianca Andreescu vs Stefanie VoegeleElina Svitolina (6) vs Daria GavrilovaJennifer Brady vs Ashleigh Barty (12)Marketa Vondrousova vs Jelena Ostapenko (22)Kateryna Kozlova vs Simona Halep (2)