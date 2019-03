Simona Halep, lipsa antrenorului și ce spune înaintea debutului la Indian Wells: "Încă simt că îmi trebuie mai multe meciuri oficiale, dar sunt bine"

Nu negociază cu niciun antrenor





"În acest moment, nu negociez cu nimeni. Doar mă relaxez. Nu știu ce se va întâmpla, dar nu am abordat pe nimeni și nici nu sunt în discuții cu cineva. Îmi lipsește vocea de lângă mine, îmi lipsesc sfaturile. Îmi lipsește faptul ca cineva să fie întotdeauna în spatele tău să îți dea sfaturi, dar restul este similar. Sunt profesionistă și încerc să fac totul așa cum trebuie chiar dacă antrenorul nu este acolo", a declarat Simona Halep, potrivit WTA.





"Avantajul" de a nu avea un antrenor







"Vă voi spune o poveste pentru că este amuzantă. La Dubai, înainte de meciul Tsurenko, eram atât de obosită încât în timpul nopții nu am putut dormi foarte bine, m-am trezit la ora 8:00 și eram moartă, am schimbat alarma și le-am scris băieților că ne vom întâlni la ora 10:30 pentru micul dejun.







Așa că am dormit încă două ore, m-am îmbrăcat pentru meci, am luat micul dejun și m-am dus direct la meci. Dacă aș fi avut antrenor, acest lucru ar fi fost imposibil. Atunci le-am spus băieților că uneori e mai bine fără un antrenor", a spus Halep, râzând.





Despre înfrângerile din 2019





"Nu cred că au fost meciuri proaste. Cred că toate partidele au fost grele și nu am renunțat la nicio minge. Cred că este cel mai important lucru pentru mine din punct de vedere mental. Toate meciurile au fost la limită și am simțit că sunt la un nivel bun, chiar dacă am pierdut.





Am condus adversarele, atât la Doha, cât și la Dubai, dar uneori îți lipsește ceva și nu poți încheia meciurile. Dar mă simt bine și nu am luat părțile negative din acele întâlniri", a spus Halep.





Nevoia meciurilor oficiale





"M-am simțit bine, chiar și la începutul anului, la Melbourne. Dar am simțit că nu am avut suficiente meciuri în picioare înainte de aceste turnee mari. Încă am același sentiment, că îmi trebuie mai multe meciuri oficiale, dar mă simt bine.





Simt că sunt la un nivel bun și sunt încrezătoare. Dacă există încredere, atunci totul este liniștit în viață. Sunt sănătoasă și încrezătoare, pentru că am jucat bine la Dubai și la Doha. Deci, sunt fericită!", a mai spus Halep.





Simona Halep (2 WTA) va debuta în noaptea de vineri spre sâmbătă la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, direct în turul al doilea. Partida cu Barbora Strycova (Cehia, 50 WTA) va fi a treia de pe Terenul 2 și nu va începe mai devreme de ora 00:30 (ora României).





Înaintea meciului dintre Halep și Strycova vor avea loc două partide de pe tabloul masculin. De la ora 21:00, pe teren vor intra Tomas Berdych și Feliciano Lopez. A doua partidă îi va aduce față în față pe Daniel Evans și Stan Wawrinka.







Halep și Strycova s-au întâlnit de cinci ori până acum, scorul fiind 4-1 pentru Simona. Barbora a câștigat în 2010, în calificările turneului de la Paris (6-1, 6-4), iar Simona la Beijing, în 2014, cu 6-1, 6-4, la Indian Wells (2016), scor 6-3, 1-0 (abandon Strycova), la Stuttgart (2017), scor 6-2, 6-3, iar ultimul succes a venit la Toronto (2017), scor 6-1, 6-0.





Traseul virtual al Simonei Halep la Indian Wells:



Turul I: liber

Turul II: Barbora Strycova

Turul III: Aliaksandra Sasnovich (31)

Optimi: Daria Kasatkina (14) / Jelena Ostapenko (22)

Sferturi: Elina Svitolina (6) / Ashleigh Barty (12) / Mihaela Buzărnescu (29)

Semifinale: Serena Williams (10) / Sloane Stephens (4)

Finală: Naomi Osaka (1) / Petra Kvitova (3) / Karolina Pliskova (5) / Angelique Kerber (8).





La ediția de anul trecut de la Indian Wells, Halep a fost eliminată în semifinale de Naomi Osaka, cea care avea să câștige turneul. A fost 6-3, 6-0 pentru niponă. Simona Halep a câștigat turneul de la Indian Wells în 2015







Simona Halep, rezultate în 2019:





În acest an, Halep are 10 victorii (două la FedCup) și patru înfrângeri.







Sydney - Turul II (primul meci disputat): învinsă de Ashleigh Barty, scor 6-4, 6-4

Australian Open - optimi: învinsă de Serena Williams, scor 6-1, 4-6, 6-1

Doha - finală: învinsă de Elise Mertens, scor 3-6, 6-4, 6-3

Dubai - sferturi: învinsă de Belinda Bencic, scor 4-6, 6-4, 6-2.