Roger Federer: "Nu sunt Superman. Perfecţiunea nu există"

"Problema este că oamenii prezintă superstarurile sportului drept Superman, ca şi cum noi am fi supra-oameni. Eu nu mă văd aşa, pentru că perfecţiunea nu există. Toată lumea are defecte, la fel şi eu", a explicat jucătorul din Ţara Cantoanelor, citat de AFP.



Federer (37 ani) a devenit sămbătă al doilea jucător din istorie, după americanul Jimmy Connors, care a atins bariera de 100 de titluri câştigate în circuitul masculin, graţie victoriei cu 6-4, 6-4 obţinute în faţa grecului Stefanos Tsitsipas, în finala turneului de la Dubai.



"Nu am crezut niciodată că aş putea reuşi aşa ceva. Am început să mă gândesc la acest lucru în ultimele două luni, când am ajuns la 96 sau 97 de victorii", a asigurat elveţianul, deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (20).



El a câştigat al 99-lea său turneu în luna octombrie, la Basel, oraşul său natal, după o finală cu Marius Copil, însă a trecut pe lângă victoria cu numărul 100 la Paris-Bercy (învins în semifinale), la Turneul Campionilor de la Londra (învins în semifinale) şi Openul Australiei (eliminat în optimile de finală).



Roger Federer a asigurat că fiecare dintre cele 100 de titluri a avut "o semnificaţie specială" pentru el: "Unele sunt mai importante decât altele, mai frumoase decât altele, însă toate sunt speciale".



Actualul număr 4 mondial este calificat direct în turul secund la Indian Wells, unde îl va înfrunta sâmbătă pe câştigătorul partidei dintre germanul Peter Gojowczyk (nr. 85 ATP) şi italianul Andreas Seppi (nr. 47).



În cazul unei victorii, Federer l-ar putea întâlni apoi pe marele său prieten şi compatriot Stan Wawrinka.