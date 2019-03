Andy Murray nu se mai retrage din tenis: "Aş putea să fiu din nou în TOP 50, TOP 100"

Andy Murray a revenit asupra deciziei de a se retrage din tenis din cauza problemelor de sănătate. Sportivul din Marea Britanie a făcut anunţul după operaţia la şold, informează Mediafax.

Britanicul a declarat că nu mai are dureri şi va încerca să revină în TOP 100 ATP: ”Aş putea să fiu din nou în TOP 50, TOP 100”. În prezent, Andy se află pe locul 218.





"Operaţia a mers bine, mă simt ok şi nu mai simt dureri atunci când merg, ceea ce nu a fost cazul în ultimul an şi jumătate - doi. Recuperarea decurge încet, dar bine. Vreau să continui să joc. Motivul pentru care am decis să mă operez a fost că mi-am dorit să-mi îmbunătăţesc calitatea vieţii. Nu mă mai puteam bucura de tenis, de mers, de a face chestii de bază", a declarat Murray.





Andy Murray recunoaşte că nu mai poate concura la capacitate maximă şi este sceptic în privinţa revenirii în TOP 10 ATP. "Trebuie să aştept şi voi vedea. Nu îmi este permis să fac mişcări dificile timp de patru luni după operaţie. Să revin în top 10 este improbabil, dar nu simt nicio presiune să revin, să joc", a adăugat Murray.





Ultimul meci al britanicului a avut loc la Australian Open, pe 14 ianuarie. Pierdea în primul tur în faţa spaniolului Roberto Bautista-Agut, la capătul unui meci de 4 ore şi 14 minute.





Murray are 45 de titluri de simplu în palmares. De-a lungul carierei a cucerit şi două turnee de Grand Slam, Wimbledon şi US Open