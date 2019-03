​PREZENTARE Indian Wells 2019 - Paradisul tenisului: Locul unde magia este la ea acasă - Afiș de cinci stele: Osaka, Halep, Serena (f), Djokovic, Nadal, Federer (m)

​Așteptarea a luat sfârșit, este timpul să ne bucurăm din nou privirile cu peisajele superbe, cu terenurile îngrijite până la cel mai mic detaliu și cu turneul care este, probabil, cel mai îndrăgit din circuit de către jucători și jucătoare. Indian Wells - Tennis Paradise - este gata de start cu tot ce are mai bun tenisul mondial în acest moment - Nole, Rafa, Roger la masculin, Naomi, Simona, Serena la feminin. Competiția de cinci stele din deșertul californian va debuta pe 6 martie. Cel de-al <cincilea> Grand Slam va avea parte de multă atenție pe HotNews.ro, cele mai importante dispute urmând să fie LiveText pe site-ul nostru.





* În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe Digisport.





În 1974, turneul de la Indian Wells pornea la drum, John Newcombe fiind primul câștigător. La doar un an distanță, Ilie Năstase avea să ajungă în ultimul act, acolo unde era învins de John Alexander (7-5, 6-2).







De la acel moment, România a fost nevoită să aștepte 40 de ani până când tricolorul a mai ieșit în evidență la Indian Wells: Simona Halep a câștigat trofeul în 2015.











Turneul feminin și-a făcut loc mai târziu în agenda IW, prima ediție fiind consemnată în 1989 - a fost câștigată de Manuela Maleeva.







Indian Wells, istorie în imagini



Tenis, natură, culoare, viață, Raiul pe Pământ - Indian Wells





Înainte de toate, Indian Wells este unul dintre cele mai apreciate locuri din America de Nord. Pasionații de sport înțeleg cel mai bine acest lucru, aici împletindu-se iubirea pentru schi, tenis, plajă și golf.







Americanii vorbesc cu multă mândrie atunci când vine vorba de Indian Wells, condițiile pe care turiștii le găsesc în zonă fiind impecabile. Zona oferă 350 de zile cu soare pe an, IW găsindu-se la 120 de mile de Los Angeles și San Diego, la 200 de mile de Santa Barbara și la 300 de mile de Las Vegas.







Dacă mai adăugăm și că temperatura medie anuală este de 23 de grade Celsius, atunci chiar avem tabloul unui <Rai pe Pământ> (cel puțin pentru unii dintre noi). Fotografiile surprinse în zonă ajută din plin în acest sens.







* Sursa foto: visitgreaterpalmsprings.com, bnpparibasopen.com



De-a lungul timpului, turneul de la Indian Wells a suferit multe modificări, competiția devenind de la o ediția la alta tot mai bună. Am ajuns în anul de grație 2019, ediția cu numărul 44 la băieți și ediția cu numărul 31 la fete.



O singură imagine nu doar că face cât 1000 de cuvinte, dar poate produce și senzația aceea de uimire profundă. Este și cazul mai jos:









La ce să ne așteptăm de la ediția din acest an











Este de ajuns să aruncăm o scurtă privire pe lista capilor de serie de pe cele două tablouri de simplu pentru a ne da seama că vom avea de-a face cu un adevărat turneu de <Grand Slam> la Indian Wells. Timp de o săptămână și jumătate, cei mai buni din lume se vor afla în California.



#Naomi



Cu locul întâi amanetat odată cu câștigarea trofeului la Australian Open, Naomi Osaka este principala favorită la câștigarea Indian Wells-ului. Nipona este de altfel campioana en-titre, ea trecând în finala de anul trecut de Daria Kasatkina. Pe traseu (în semifinale) Naomi o învinse în 2018 și pe Simona Halep.



Cu numele "agătat" pe cea mai înaltă poziție mondială și fără Sascha Bajin în loja sa, Osaka a fost eliminată prematur la Dubai. Sigur, acum va fi alt turneu, altă poveste, însă povara locului întâi atârnă greu și pe umerii <școlăriței> Naomi.



#Simona



Cu un început de an peste așteptări (nu știu câtă lume se gândea ca Simona va lega atâtea victorii după ce toată toamna trecută a declarat forfait după forfait din cauza problemelor la spate), Halep merge cu multă încredere în California. Energia meciurilor de la FedCup o va ajuta o perioadă (cel puțin până la următorul duel - cel cu Franța), jucătoarea noastră arătând că se simte stăpână pe propriile forțe. Oboseala i-a fost un adversar de nădejde la ultimele partide (cele de la Dubai), însă acum revine pe teren după o perioadă în care a avut și zile de pauză.



Simona merge mai departe fără antrenor, iar participarea de la Indian Wells ar putea reprezenta găsirea unui răspuns în acest sens: în cazul unui rezultat bun ar putea continua doar cu cei trei pe care îi are deja în loja (Teo Cercel, Andrei Cristofor și Vasile Antonescu), însă lucrurile s-ar putea schimba dacă <dubla> Indian Wells / Miami nu va fi cu rezultate satisfăcătoare petru fostul lider mondial.



Până la urmă, doar Simona deține răspunsul la această întrebare: când va avea din nou un antrenor cu acte în regulă la ea în lojă?



#Serena



Finalistă la Wimbledon și US Open în 2018 și cu o prezență în sferturi la Australian Open din acest an, Serena este fără îndoială una dintre marile favorite la câștigarea trofeului de la Indian Wells.



Fotoshop sau nu, Serena arată tot mai bine din punct de vedere fizic (cel puțin dacă ne luăm după postările de pe Instagram), avertizându-și adversarele că se apropie de acel 100% care sperie multe jucătoare din circuitul WTA. S-a simțit mereu bine la Indian Wells și Miami, suprafața convenindu-i de minune.



#Petra, #Sloane, #Elina, #Karolina, #Angie



Sigur că lista poate continua, însă doar dacă ne uităm la clasament trebuie să le menționăm și pe cele de mai sus: Kvitova, Stephens, Pliskova și Kerber sunt cu siguranță nume de luat în seamă. Pe lângă toate aceste mari favorite, în ultima perioadă tenisul feminin a avut mereu <grijă> să ne ofere surprize. La aproape orice turneu sunt și jucătoare care au evoluții foarte bune, grație cărora înregistrează salturi semnificative în ierarhia mondială.



Lucru mai puțin regăsit la băieți, acolo unde sunt rare cazurile în care marii favoriți lipsesc din fazele superioare.







Cu cine vor juca fetele noastre:





Turul 2: Simona Halep (2 WTA) vs Barbora Strycova / jucătoare din calificări

Turul 2: Mihaela Buzărnescu (29 WTA) vs Daria Gavrilova / Daiana Iastremska

Turul 1: Irina Begu vs Bianca Andreescu (wild card)





Posibile meciuri în optimi, dacă favoritele își respectă statutul:







Osaka - Wozniacki

Sevastova - Pliskova

Kvitova - Goerges

Sabalenka - Kerber

Bertens - Serena

Mertens - Stephens

Svitolina - Barty

Kasatkina - Halep.



Traseul virtual al Simonei Halep:





Turul I: liber

Turul II: Barbora Strycova

Turul III: Aliaksandra Sasnovich (31)

Optimi: Daria Kasatkina (14) / Jelena Ostapenko (22)

Sferturi: Elina Svitolina (6) / Ashleigh Barty (12) / Mihaela Buzărnescu (29)

Semifinale: Serena Williams (10) / Sloane Stephens (4)

Finală: Naomi Osaka (1) / Petra Kvitova (3) / Karolina Pliskova (5) / Angelique Kerber (8).





Câte puncte au de apărat favoritele:



Naomi Osaka - 1000 de puncte

Simona Halep - 390

Petra Kvitova - 65

Sloane Stephens - 65

Karolina Pliskova - 215

Elina Svitolina - 65

Kiki Bertens - 10

Angelique Kerber - 215

Aryna Sabalenka - 65

Serena Williams - 65



Absențe importante:



Maria Sharapova - înlocuită de Mona Barthel

Ekaterina Makarova - înlocuită de Johanna Larsson

Camila Giorgi - înlocuită de Eugenie Bouchard



Cine a primit wild-card:



Bianca Andreescu (Canada)

Amanda Anisimova (SUA)

Jennifer Brady (SUA)

Madison Brengle (SUA)

Jessica Pegula (SUA)

Taylor Townsend (SUA)

Saschia Vickery (SUA)









Nole, Nole și iar Nole



"Pauza" a luat sfârșit, foamea de trofee a revenit. Da, este vorba de Nole, cel care pare din nou invincibil. Sârbul a ajuns la cota 15 Grand Slam-uri după succesul categoric de la Australian Open și este marele favorit să ridice trofeul de la Indian Wells.



Sigur că Rafael Nadal și Roger Federer vor sta la cotitură, însă cel puțin înainte de startul Masters-ului californian Djoker-ul pare cu o viteză în plus față de cei doi (de restul nu mai vorbim). Echilibrul pare să se mențină în circuitul masculin până la cei trei mari (Nole, Rafa, Roger), de acolo totul devine fragil și se destramă precum un castel de nisip.











Câte puncte au de apărat favoriții:



Novak Djokovic 10

Rafael Nadal - 0 (nu a participat în 2018)

Alexander Zverev - 10

Juan Martin del Potro - 1000

Kevin Anderson - 180

Kei Nishikori - 0

Roger Federer - 600

Dominic Thiem - 45

John Isner - 10

Marin Cilic - 45



Absențe importante:



Juan Martin del Potro - înlocuit de Taro Daniel

Richard Gasquet - înlocuit de Federico Delbonis

Aljaz Bedene - înlocuit de Ryan Harrison

Vasek Pospisil - înlocuit de Mackenzie McDonald

Hyeon Chung - înlocuit de Ilya Ivashka



Cine a primit wild-card:



Felix Auger-Aliassime (Canada)

Laslo Dere (Serbia)

Jared Donaldson (SUA)

Reilly Opelka (SUA)

Donald Young (SUA)



Că tot am vorbit doar puțin mai sus despre puncte, este bine de știut care este repartizarea lor în funcție de tururile parcurse.



Puncte:



Câștigator: 1000

Finalist: 600 / Finalistă: 650

Semifinale: 360 / 390

Sferturi: 180 / 215

Optimi: 90 / 120

Turul I: 45 (ATP) / 65 (WTA)



Bani:



Câștigător: 1.193.850€

Finalist: 604.856€

Semifinale: 312.127€

Sferturi: 160.472€

Optimi: 80.416€

Turul I: 43.005€



Pe scurt despre ediția din 2019



Data desfășurării: 6-17 martie

Categorie: Premier Mandatory (femei), Masters (bărbați)

96 de jucători prezenți la start, 32 de perechi.

Premii: $7,972,535 (WTA, ATP)

Suprafață: hard

Spectatori: aproximativ jumătate de milion de oameni vor urmări de la fața locului întrecerea de la Indian Wells

Presă: Peste 350 de instituții de presă din întreaga lume se vor afla în California.



Adresă completă:





Indian Wells Tennis Garden

78-200 Miles Avenue

Indian Wells, CA 92210

Phone:

Box Office: 760-200-8000 or 1-800-999-1585

Administration: 760-200-8400

Tennis Club: 760-200-8200

Site oficial: www.bnpparibasopen.com





Arene de Grand Slam, condiții incredibile la Indian Wells







Competiția californiană impresionează la capitolul arene - Indian Wells oferă condiții de Grand Slam, fiind turneul cel mai important aflat sub Big Four (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open).







Centralul de la Indian Wells are o capacitate de 16.100 de locuri. Se află pe locul trei în lume din punct de vedere al locurilor, după Arthur Ashe (23.200 - US Open) și O2 Arena (17.500, Londra, Turneul Campionilor).







A doua arenă a complexului (Stadionul 2) are o capacitate de 8000 de locuri, în timp ce Stadionul 3 poate găzdui 6200 de spectatori. De asemenea, complexul de la Indian Wells dispune de un centru spa de ultimă generație și de două terenuri de golf premium.







Arena Centrală









A doua arenă de la Indian Wells











Complexul de la Indian Wells











Omul sfințește locul

Sursa foto: bergelectric.com









TOP 10 cele mai mari arene de tenis din lume











Suprafata de joc: hard Plexipave (outdoor)











Larry Ellison - miliardarul care ține în viață visul frumos numit Indian Wells



De la un an la altul, averea lui Larry Ellison se mărește, miliardarul în vârstă de 74 de ani (da, știu, nu-i arată deloc) ajungând acum la 63,8 miliarde de dolari, după cum informează Forbes pe site-ul oficial.







A devenit patronul de la Indian Wells în 2009, iar de atunci turneul a devenit an de an mai frumos. Larry este un personaj cunoscut în mediul de afaceri din America (și întreaga lume), el fiind președintele executiv al Oracle Corporation (a luat ființă în 1977, este co-fondator). Are doi copii: David Ellison și Megan Ellison și a avut până acum patru soții.







În 2017, averea sa era estimată la 49,3 miliarde de dolari, în 2018 la 61,7, iar în 2019 la 63,8.









Trofeul de la Indian Wells, greutatea, Simona Halep și dificultatea ridicării



În 2015, Simona Halep a câștigat Indian Wells, iar la conferința de după marea finală a fost întrebată de jurnaliști dacă nu a avut probleme cu greutatea destul de mare a trofeului. Încercând să-l ridice, Simona a observat de fapt cât este de greu este acesta (are aproximativ 17 kilograme).

















Diferența de fus orar









Ce nume a avut turneul masculin de-a lungul timpului



2009-până în prezent: BNP Paribas Open

2007-08: Pacific Life Open

2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells

2004: Pacific Life Open

2002-03: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells

2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells presented by Newsweek

1988-99: Newsweek Champions Cup

1985-87: Pilot Pen Classic

1982-84: Congoleum Classic

1981: Grand Marnier/ATP Tennis Games

1979-80: Congoleum Classic

1976-78: American Airlines Tennis Games



Ce nume a avut turneul feminin de-a lungul timpului



2009-până în prezent BNP Paribas Open

2007-08: Pacific Life Open

2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells

2004: Pacific Life Open

2002-03: Pacific Life Open

2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells

1999: Evert Cup

1995-98: State Farm Evert Cup

1994: The Evert Cup

1992-93: Matrix Essentials Evert Cup

1991: Virginia Slims of Palm Springs

1989-90: Virginia Slims of Indian Wells



Indian Wells - Bijuteria din deșertul californian



Complexul de la Indian Wells a fost deschis (aproape de forma actuală) în martie 2000. Proprietar este Larry Ellison. A fost extins în martie 2014, iar costurile totale au fost de 77 de milioane de dolari (11 milioane de dolari pentru lucrările încheiate în 2014). Arhitect: Rossetti Architects.



Sursa foto: Ivan Andreevich





2009-până în prezent: BNP Paribas Open2007-08: Pacific Life Open2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2004: Pacific Life Open2002-03: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells presented by Newsweek1988-99: Newsweek Champions Cup1985-87: Pilot Pen Classic1982-84: Congoleum Classic1981: Grand Marnier/ATP Tennis Games1979-80: Congoleum Classic1976-78: American Airlines Tennis Games2009-până în prezent BNP Paribas Open2007-08: Pacific Life Open2005-06: Pacific Life Open presented by the City of Indian Wells2004: Pacific Life Open2002-03: Pacific Life Open2000-01: Tennis Masters Series Indian Wells1999: Evert Cup1995-98: State Farm Evert Cup1994: The Evert Cup1992-93: Matrix Essentials Evert Cup1991: Virginia Slims of Palm Springs1989-90: Virginia Slims of Indian WellsComplexul de la Indian Wells a fost deschis (aproape de forma actuală) în martie 2000. Proprietar este Larry Ellison. A fost extins în martie 2014, iar costurile totale au fost de(11 milioane de dolari pentru lucrările încheiate în 2014). Arhitect: Rossetti Architects.Ivan Andreevich





Copiii sub 3 ani nu au nevoie de bilet pentru a intra în complex



Copiii sub 3 ani nu au nevoie de bilet de acces, ei putând sta pe genunchii celor cu care vin la meciurile de tenis. Dacă locurile de lângă nu se ocupă (din diverse motive), atunci ei pot fi lăsați pe acele locuri, fiind atent supravegheati, desigur.



Drepturi tv



Transmisia tv este asigurată de Tennis Channel, ESPN și ESPN 2. În România, competiția va putea fi urmărită în direct pe Digisport.



Locurile de parcare



General Parking (semnalizat cu "G") înseamnă o taxă de 25 de dolari (în 2018 era de 20 de dolari) de mașină pentru a intra în complexul de la Indian Wells. Există, de asemenea, un loc special amenajat pentru cei care iubesc mișcarea și vor să vină cu bicicleta. Organizatorii nu raspund pentru eventualele probleme care ar putea apărea (lovituri, furat, etc).



În plus, pentru cei interesați să vină în complex cu taxiul (uber, etc) locul de unde poate fi luat un astfel de mijloc de transport în comun se află în partea de nord, la poarta 10.









Mingile oficiale - Penn



Mingile oficiale ale turneului de la Indian Wells sunt Penn. Conducătorii companiei se laudă pe site-ul oficial că ar fi in continuare producătorul cu cele mai vândute mingi de tenis din SUA. Penn a produs pentru prima dată mingi de tenis în 1910. Vor fi în total folosite peste 32.000 de mingi cu ocazia ediției din acest an.















Prețurile tichetelor de intrare



Pe 7 martie (prima zi de întreceri) cel mai ieftin tichet pe arena centrală va fi $50, iar cel mai scump (la loje) începând de la $175 (sesiunea de seară - Grounds pass - $30. Pe arena centrală - de la $50 și până la $175 la loje (începând de la).



Pe 17 martie (ziua când vor avea loc cele două finale - WTA și ATP - cel mai ieftin bilet va fi $70. Un loc la loje va pleca de la $405.



Copiii de mingi



Copiii de mingi au vârsta cuprinsă între 13 și 20 de ani. Beneficiile de a fi copil de mingi, conform organizatorilor: o oportunitate unică de a fi pe același teren cu marii jucători ai lumii; primești programul oficial și echipamentul oficial al competiției; primești două zile în plus de intrare gratuită la turneu; autografe și poze cu jucătorii preferați (sesiune specială pentru ei); certificat de participare; petrecere a copiilor de mingi în ultimul weekend al competiției.















Campionii din 2018



Masculin: Juan Martin del Potro

Feminin: Naomi Osaka

Dublu masculin: John Isner/Jack Sock

Dublu feminin: Hsieh Su-Wei/Barbora Strycova

















Reguli de respectat, plus ce găsești în complexul de la Indian Wells













Telefoanele mobile (smartphone) pot fi folosite fără probleme la Indian Wells, însă atâta timp cât ele sunt mutate pe profilul silent. De asemenea, există și locuri special amenajate pentru încărcarea bateriei smartphone-urilor (n.r. Sports Bar, Tennis Garden Village și pe Stadionul 2). Nu ai voie să intri la IW cu alcool și substanțe interzise - Locuri speciale pentru cei în scaun cu rotile Este interzisă intrarea cu alcool, arme, substanțe ilegale, recipiente din sticlă etc. Cei care nu se supun acestor reguli pot fi evacuați din incinta, cu toate că au plătit sume importante pentru achiziția biletelor. Există, de asemenea, locuri special amenajate pentru cei în scaun cu rotile (atât pentru intrare, cât și pentru a viziona meciurile). Este interzisă fotografierea și înregistrarea în incinta "Indian Wells Tennis Garden" cu alt scop în afară de cel pentru uz personal. Pentru orice alte scopuri, este nevoie de acordul ATP World Tour. Pentru cei care au bilete pentru sesiunea de zi, aceștia vor fi lăsați să iasă și să intre de câte ori doresc doar atâta timp cât vor avea pe mână o brățară specială, care se găsește la anumite standuri, în vecinătatea intrării. Nu există această opțiune și pentru cei care au bilete la sesiunea de seară. Pentru cei care vin la arene cu rucsac, trebuie menționat faptul că ar fi indicat ca aceștia să își ia o marjă de eroare din punct de vedere al timpului, existând cotroale amănunțite în acest sens (timp suplimentar pentru intrare). Apa poate fi procurată gratis doar din anumite centre, în apropierea Stadionului 1 și a Stadionului 2 existând niște fântâni pentru băut apă și umplut anumite recipiente. Centrele de prim ajutor sunt localizate langa Stadionul 1, intrarea D, si langa Stadionul 2, intrarea G. Fumatul este interzis în cea mai mare parte din locațiile complexului de la Indian Wells. De asemenea, și la multe dintre restaurantele din incintă este interzis fumatul. Spectatorii nu au voie să vină la Indian Wells cu animalele. Singurele acceptate sunt cele care îi insoțesc pe oamenii de ordine. Wifi-ul va fi gratis pentru toți plătitorii de bilete de la Indian Wells, conectarea putând începe la adresa "Guest_Open_Wifi". Este nevoie de unele setări până la folosirea propriu-zisă a rețelei. Fostele legende, membrii USTA (Federatia Americana de Tenis), personalul militar și antrenorii rezidenți primesc o reducere de 30% la tichetele de acces, la toate sesiunile care vor avea loc până spre finalul săptămânii a doua. Nu vor mai exista reduceri de niciun fel în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (când vor avea loc meciurile din sferturi, semifinale și finala). Nu ai voie să dai informații despre meciuri (scoruri) în timpul disputării partidelor, aceasta fiind o măsură venită să interzică frauda de la pariuri. Organizatorii anunță că există lifturi pentru primele două stadioane ca mărime de la Indian Wells. Ele pot fi găsite la intrarile B și D pentru arena centrală și la intrările G și H pentru stadionul 2. Spectatorii pot intra pe arene începând cu ora 10:00 (ora de la Indian Wells) pentru meciurile din sesiunea de zi. Pentru sesiunile de seară, se poate intra începând cu ora 16:30 (pot apărea modificari în funcție de încheierea unor dispute). Biletele pierdute sau uitate vor putea fi înlocuite oricând, la un preț suplimentar de 10 dolari pentru fiecare. Organizatorii vor anunța, din timp util, când și unde vor avea loc sesiunile de autografe cu jucătorii preferați. Vor fi doar 150 de spectatori care vor primi autografe și vor putea face poze, aceștia urmând să primească niște brățări speciale (nu pot fi mai mulți - timpul în care jucătorii ar fi obligați să stea "în loc" fiind prea mare). În cazul în care meciurile sunt anulate din cauza ploii sau a vântului, organizatorii au precizat că vor încerca să îl satisfacă pe titularul biletului cu o intrare "generală" pentru o sesiune ulterioară. Nu există însă nicio garanție ca deținătorii de bilete vor putea fi lăsați la sesiunile viitoare. Deci, singura variantă în care veti puțea vedea 100% disputele este aceea ca și vremea să fie de partea dumneavoastră.



Ce produse poți găsi, printre altele, în standurile de la IW















Unde se poate mânca în complex



Dacă veți ajunge la turneul de anul acesta să nu vă faceți griji pentru cel puțin un lucru: că nu aveți avea unde să mâncați și să beți pentru toate gusturile. Din acest punct de vedere, la Indian Wells găsiți aproape tot ce vă poftește inima (mai puțin sarmale și mămăliguță :P).



Tocmai pentru a fi informați corespunzător, am atașat mai jos lista completă a locurilor unde puteți mânca. Nu răspundem însă pentru senzația de poftă (avem și fotografii, desigur).



Restaurante la IW



Nobu, Spago, Piero's PizzaVino, The Sports Bar, Wally’s Desert Turtle



Restaurant de tip butic



Baja Mex, B.S. Taqueria, Cassell's, Dave’s Doghouse, FanFare, Fish Market, John’s, Kabob, KoGui, Melissa’s Market, Melissa’s Fresh, Piero’s PizzaVino, Pokéhana, Sear, Sherman’s Deli.



Gustări și băuturi



15 Love, Citrus Freeze, Courtyard Oasis, Corona Premier Pavilion & Bar, Kim Crawford Terrace, Moët & Chandon Circle of Palms, Moët & Chandon Terrace, Paradise Pavilion, Popcornopolis, Tennis Garden Village, Popcornopolis, Stadium 1, Scoops, Shock Top, Snack Express, Wetzel’s Pretzels, Golden Road.







































Ce altceva mai puteți să faceți în zonă, în afară de a viziona tenis de calitate

















Hoteluri pe măsura luxului din zonă



Există destule hoteluri unde vă puteți caza pe durata turneului de tenis, însă acestea fac parte din categoria lux. Dacă știți că fluturașul de salariu este de partea dumneavostră, atunci încercați cu încredere în lista de mai jos:























Ediția din 2018, în cifre



Spectatori: 450.051

Audiență tv: 100.4 milioane telespectatori

Transmisie tv: 16.488 de ore de transmisie pe tot globul

Telespectatori: 52% bărbați, 48% femei

Vârsta telespectatorilor: între 35-64 de ani - 68%



Indian Wells, incursiune în istoria competiției



Jucătorul cu cele mai multe titluri: Roger Federer, Novak Djokovic (câte 5)

Cele mai multe finale: Roger Federer (8)

Cele mai multe titluri consecutive: Roger Federer, Novak Djokovic (3)

Cele mai multe finale consecutive: Roger Federer, Novak Djokovic (3)

Cele mai multe meciuri jucate: Roger Federer (74)

Cele mai multe victorii: Roger Federer (62)

Cele mai multe victorii consecutive: Novak Djokovic (19)

Jucătorul cu cele mai multe ediții jucate: Andre Agassi, Roger Federer (câte 17)

Cel mai bun procentaj al victoriilor: Novak Djokovic (85,96%)

Cea mai lungă finală: Jim Courier vs Guy Forget (4-6, 6–3, 4–6, 6–3, 7-6(4) - 51 de game-uri: în 1991)

Cea mai scurtă finală: Novak Djokovic vs Milos Raonic (6-2, 6-0 - 14 game-uri: in 2016)

Cel mai în vârstă campion: Roger Federer - 35 de ani, 7 luni si 11 zile (in 2017)

Cel mai tânăr campion: Boris Becker - 19 ani, doua luni si 26 de zile (in 1987).



Jucătoarele cu cele mai multe titluri: Martina Navratilova, Mary Joe Fernandez, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Klijsters, Daniela Hantuchova, Maria Sharapova si Victoria Azarenka (toate cu câte doua).

Cele mai multe finale: Lindsay Davenport (6)

Cele mai multe titluri consecutive: Martina Navratilova (2)

Cele mai multe finale consecutive: Lindsey Davenport (3)

Cele mai multe victorii consecutive: Martina Navratilova (10).



Titlurile Masters, clasament:



1 Rafael Nadal 33

2 Novak Djokovic 32

3 Roger Federer 27

4 Ivan Lendl 22

5 John McEnroe 19

6 Jimmy Connors, Andre Agassi 17

8 Bjorn Borg 15

9 Andy Murray 14

10 Boris Becker 13.



Cele mai multe finale disputate:



1 Rafael Nadal 49

2 Roger Federer 48

3 Novak Djokovic 47

4 Ivan Lendl 33

5 Jimmy Connors 29

6 John McEnroe 26

7 Andre Agassi 23

8 Boris Becker, Andy Murray 21

10 Bjorn Borg 20.



Lista completă a câștigătoarelor de la Indian Wells:





2018 Naomi Osaka





2016 Victoria Azarenka

2015 Simona Halep

2014 Flavia Pennetta

2013 Maria Sharapova

2012 Victoria Azarenka

2011 Caroline Wozniacki

2010 Jelena Jankovic

2009 Vera Zvonareva

2008 Ana Ivanovic

2007 Daniela Hantuchova

2006 Maria Sharapova

2005 Kim Clijsters

2004 Justine Henin

2003 Kim Clijsters

2002 Daniela Hantuchova

2001 Serena Williams

2000 Lindsay Davenport

1999 Serena Williams

1998 Martin Hingis

1997 Lindsay Davenport

1996 Steffi Graf

1995 Mary Joe Fernandez

1994 Steffi Graf

1993 Mary Joe Fernandez

1992 Monica Seles

1991 Martina Navratilova

1990 Martina Navratilova

1989 Manuela Maleeva.

2017 Elena Vesnina2016 Victoria Azarenka2014 Flavia Pennetta2013 Maria Sharapova2012 Victoria Azarenka2011 Caroline Wozniacki2010 Jelena Jankovic2009 Vera Zvonareva2008 Ana Ivanovic2007 Daniela Hantuchova2006 Maria Sharapova2005 Kim Clijsters2004 Justine Henin2003 Kim Clijsters2002 Daniela Hantuchova2001 Serena Williams2000 Lindsay Davenport1999 Serena Williams1998 Martin Hingis1997 Lindsay Davenport1996 Steffi Graf1995 Mary Joe Fernandez1994 Steffi Graf1993 Mary Joe Fernandez1992 Monica Seles1991 Martina Navratilova1990 Martina Navratilova1989 Manuela Maleeva.





Lista completă a caștigătorilor de la Indian Wells:





2018 Juan Martin del Potro



2017 Roger Federer

2016 Novak Djokovic

2015 Novak Djokovic

2014 Novak Djokovic

2013 Rafael Nadal

2012 Roger Federer

2011 Novak Djokovic

2010 Ivan Ljubicic

2009 Rafael Nadal

2008 Novak Djokovic

2007 Rafael Nadal

2006 Roger Federer

2005 Roger Federer

2004 Roger Federer

2003 Lleyton Hewitt

2002 Lleyton Hewitt

2001 Andre Agassi

2000 Alex Corretja

1999 Mark Philippoussis

1998 Marcelo Rios

1997 Michael Chang

1996 Michael Chang

1995 Pete Sampras

1994 Pete Sampras

1993 Jim Courier

1992 Michael Chang

1991 Jim Courier

1990 Stefan Edberg

1989 Miroslav Mecir

1988 Boris Becker

1987 Boris Becker

1986 Joakim Nystrom

1985 Larry Stefanki

1984 Jimmy Connors

1983 Jose Higueras

1982 Yannick Noah

1981 Jimmy Connors

1980 - Fără învingător, turneul a fost oprit în semifinale din cauza ploii

1979 Roscoe Tanner

1978 Roscoe Tanner

1977 Brian Gottfried

1976 Jimmy Connors

1975 John Alexander: 7-5, 6-2 cu Ilie Nastase

1974 John Newcombe.



Între București și Indian Wells este o diferență de fus orar de zece ore. În momentul în care în deșertul californian este ora 06:00, în Capitală este ora 16:00.