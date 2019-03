Aflată la prima finală WTA din carieră, Yafan Wang (65 WTA) a produs supriza în finala turneului de la Acapulco și a învins-o pe americanca Sofia Kenin (35 WTA), cap de serie numărul cinci. A fost 2-6, 6-3, 7-5 pentru chinezoaica în vârstă de 24 de ani, care și-a trecut astfel în palmares primul titlu WTA.

Wang s-a impus după o partidă care a durat două ore și 11 minute, iar de luni va intra în Top 50 WTA pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din China va face un salt de 16 poziții și se va afla pe locul 49.

Parcursul lui Yafan Wang la Acapulco: 6-2, 6-2 cu Marie Bouzkova (Cehia, 129 WTA), 4-1 cu Monica Puig (Puerto Rico, 58 WTA) - abandon, 6-3, 6-4 cu Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 172 WTA), 2-6, 6-3, 6-1 cu Donna Vekic (Croația, 28 WTA), 2-6, 6-3, 7-5 cu Sofia Kenin (SUA, 35 WTA).



Pentru Sofia Kenin a fost a doua finală WTA din carieră. Jucătoarea în vârstă de 20 de ani a jucat prima sa finală WTA la începutul acetui an, la Hobart, câștigând trofeul după o victorie în fața slovacei Anna Karolina Schmiedlova.



