Tenismenul autralian Nick Kyrgios, locul 72 ATP, l-a învins, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-4, pe germanul Alexander Zverev, locul 3 ATP şi cap de serie numărul 2, în finala turneului de 500 de puncte de la Acapulco, scrie News.ro.



Kyrgios s-a impus după o finală care a durat 90 de minute şi va încasa un cec în valoare de 367.630 de dolari, în afara celor 500 de puncte ATP. Zverev va primi 184.640 de dolari şi 300 de puncte ATP.



Acesta este cel de-al cincilea trofeu de simplu din cariera australianului, al doilea la un turneu de categorie ATP 500 şi primul din ianuarie 2018.



El a avut o evoluţie extraordinară în Mexic, reuşind trei victorii împotriva unor jucători din Top 10 ATP, Rafael Nadal, numărul 2 mondial, Zverev şi John Isner, numărul 9, şi învingând un fost câştigător de turneu de Grand Slam, Stan Wawrinka.



Luni, Kyrgios va urca 41 de locuri în clasamentul ATP, până pe 31.

Titlurile câștigate de Nick Kyrgios: Acapulco (2019), Brisbane (2018), Tokyo, Atlanta, Marseille (2016).



Vezi mai jos două dintre cele mai spectaculoase lovituri ale finalei:



Învins în proba de simplu, Alexander Zverev s-a impus la dublu, alături de fratele său Mischa Zverev. Perechea germană a învins în finală cuplul Austin Krajicek (SUA)/Artem Sitak (Noua Zeelandă), scor 2-6, 7-6(4), 10-5.

The best dressed brothers in Acapulco. \uD83D\uDE0E



Alexander Zverev and Mischa Zverev triumph at @AbiertoTelcel. \uD83C\uDFC6



Read More ▶️ https://t.co/Mg7DSRAPg4 pic.twitter.com/oJGkfogqtt