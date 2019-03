VIDEO Roger Federer scrie încă o pagină în istoria tenisului - Elvețianul a cucerit al optulea titlu la Dubai și a ajuns la 100 de trofee în carieră (6-4, 6-4 cu Stefanos Tsitsipas)

Roger Federer a reușit să scrie încă o pagină în istoria tenisului. Elvețianul l-a învins în două seturi pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-4, 6-4, trecându-și în palmares al optulea titlul la Dubai, un record absolut la competiția din Emiratele Arabe Unite. Federer a devenit astfel a doilea jucător din Era Open care atinge borna celor 100 de trofee câștigate în întreaga carieră.





"Sunt încântat, foarte mulțumit. E minunat că am câștigat titlul cu numărul opt aici și titlul 100 din carieră. N-am avut chiar un parcurs ușor până la această finală cu Stefanos și îmi dau seama că și pentru el a fost destul de greu să schimbe continentele, să schimbe fusul orar, săptămâna trecută în Europa, săptămâna asta în Orientul Mijlociu.







Nu știu dacă Stefanos era născut când am câștigat eu primul titlu (n.r. în 2001), dar este un privilegiu să joc cu acești tineri. Și pentru mine era ceva aparte să joc cu eroii din copilărie, cu Andre Agassi, Pete Sampras. Probabil că asta simte și el acum. Are viitorul în față și cu siguranță va avea o carieră minunată", a spus Roger Federer la finalul partidei.





Stefanos Tsitsipas: "Mi se pare o nebunie să ajungi la titlul 100"





"Am spus-o de foarte multe ori, este idolul meu, îl priveam din fața televizorului. Am fost ca voi, am avut oportunitatea să îl văd jucând la Monte Carlo. Vreau să îl felicit pentru acest titlu cu numărul 100. Mă gândesc la asta, mi se pare o nebunie să ajungi la titlul 100. Eu m-aș mulțumi cu 100 de victorii. Nu, glumesc. Vreau să ajung acolo într-o zi. Este o mare realizare, nu mulți au reușit asta. Cred că merită felicitări duble pentru că a făcut istorie în tenis", a declarat Stefanos Tsitsipas, la ceremonia de premiere.





Pentru Roger Federer a fost a zecea finală disputată la Dubai. Mister Perfect a mai triumfat la edițiile din 2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014 și 2015. A pierdut două finale, în 2011 (învins de Novak Djokovic) și în 2006 (învins de Rafael Nadal).





Federer nu mai jucase la Dubai din 2017, când a fost învins surprinzător de Evgeny Donskoy în optimi, scor 3-6, 7-6(7), 7-6(5).



Jucătorii cu cele mai multe titluri cucerite la simplu în Era Open:







1. Jimmy Connors (SUA) 109

2. Roger Federer (Elvetia) 100

3. Ivan Lend (Cehia) 94

4. Rafael Nadal (Spania) 80

5. John McEnroe (SUA) 77







Titlurile cucerite de Roger Federer:





Grand Slam: 20

Turneul Campionilor: 6

ATP World Tour Masters 1000: 27

ATP World Tour 500: 22

ATP World Tour 250: 25







Rezumatul finalei de la Dubai:









Ultimul punct al partidei Federer vs Tsitsipas:

100 NOT OUT FOR @rogerfederer ‼️#RF100 pic.twitter.com/LIMXPwHUxG — Tennis TV (@TennisTV) 2 martie 2019

Vezi mai jos un voleu superb executat de Federer:











