​ATP Dubai: Stefanos Tsitsipas îl învinge pe Gael Monfils și se califică în finală

Tsitsipas a început excelent meciul și a condus cu 3-0, însă Monfils a câștigat cinci game-uri consecutive și s-a impus în cele din urmă cu 6-4. În setul secund, Stefanos a fost condus cu 3-1, dar a revenit la timp, a făcut rebreak și a dus disputa in tiebreak, unde a câștigat la 4. Cei doi au mers cap la cap în decisiv, Gael a ratat patru mingi de break la 4-3 și a pierdut în cele din urmă partida tot la tiebreak, unde Tsitsipas a făcut singurul minibreak la 2-1. Partida a durat două ore si 59 de minute.

