WTA Acapulco: Bianca Andreescu continuă forma excelentă și se califică în semifinale (7-6, 6-1 vs Saisai Zheng)

Bianca o va întâlni în penultimul act pe Sofia Kenin (35 WTA), care a învins-o pe Victoria Azarenka (fost lider mondial), după un thriller de două ore și 32 de minute, scor 6-4, 4-6, 7-5.





Andreescu are un început extraordinar de 2019. Jucătoarea în vârstă de 18 ani a câștigat nu mai puțin de 18 partide și a pierdut doar două (vs Goerges, în finală la Auckland și vs Sevastova, în turul secund la Australian Open).





În urma rezultatului înregistrat până acum la Acapulco, Bianca este sigură de poziția 60 în clasamentul WTA. Dacă va câștiga turneul, aceasta poate urca până pe locul 50.





Rezultatele înregistrate în sferturi la Acapulco:





Yafan Wang (China/65 WTA) vs Beatriz Haddad Maia (Brazilia/172 WTA) 6-3, 6-4

Donna Vekic (Croația/28 WTA) vs Johanna Konta (Marea Britanie/45 WTA) 6-3, 7-5

Sofia Kenin (SUA/35 WTA) vs Victoria Azarenka (Belarus/50 WTA) 6-4, 4-6, 7-5

Bianca Andreescu (Canada/71 WTA) vs Saisai Zheng (China/40 WTA) 7-6(3), 6-1





Programul semifinalelor:





Yafan Wang vs Donna Vekic (3)

Bianca Andreescu vs Sofia Kenin (5)