​VIDEO Nick Kyrgios, huiduielile publicului și criticile lui Rafael Nadal: "Lipsă de respect pentru spectatori, pentru adversar, chiar și față de el"

​Nick Kyrgios a produs surpriza la Acapulco: l-a eliminat pe Nadal în optimi, dar s-a ales cu huiduieli imediat după a câștigat. Australianul a avut din nou ieșiri la adresa spectatorilor și a adversarului, spectacolul făcut de el pe teren aducându-i critici din partea lui Rafa, un jucător cunoscut de altfel pentru fair-play-ul de care dă dovadă în general.





Australianul a comentat de multe ori în timpul jocului, a avut un moment în care a lăsat să se înțeleagă că ar intenționa să abandoneze, atrăgându-și astfel fluierături din tribune.







A apelat și la un medical time-out, iar în cele din urmă a câștigat o partidă incredibilă, după ce a salvat trei mingi de meci consecutive. A mai fost un moment tensionat, atunci când australianul a servit fără ca adversarul său să fie pregătit. "Regula spune că trebuie să joci după viteza de la serviciu", a spus, sec, Nick.





"Mă simt rău, dar dacă mă retrag, media o să explodeze și iar o să fiu huiduit. O să încerc să mai joc vreo două game-uri", a spus Kyrgios în timpul primului set, potrivit publicaţiei abc.net.au. Nu doar că a rezistat primului set, dar australianul s-a impus după un meci de peste trei ore.







La conferința de presă, Nadal nu a mai răbdat și l-a criticat părintește pe mai tânărul său adversar.







"Este un jucător cu un talent enorm, care ar fi putut să câștige până acum titluri de Grand Slam și să se lupte pentru locul întâi în lume. Este însă un motiv pentru care este unde este (n.r. se referă la locul ocupat în clasamentul mondial). E lipsit de respect pentru public, pentru adversari și chiar pentru el.







Chiar nu cred că este un băiat rău, dar îi lipsește respectul pentru public și pentru rival", a precizat Rafael Nadal, citat de ESPN.





Răspunsul lui Kyrgios nu a întârziat: "Nu mă interesează ce a zis Nadal"





"Sunt diferit, Rafa e diferit, să se concentreze pe ceea ce are nevoie. Nu știe drumul (n.r. etapele carierei) pe care l-am făcut eu până acum, nu știe nimic despre mine, deci în concluzie nu-l voi asculta deloc. Eu joc într-un fel, el în alt fel", a precizat Nick Kyrgios.





Nick Kyrgios - Rafael Nadal 3-6, 7-6(2), 7-6(6)











Cum a servit la un moment dat Nick Kyrgios: