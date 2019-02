​ATP Dubai: Tsitsipas, Monfils și Coric s-au calificat în sferturi; Roberto Bautista Agut, campionul en-titre, a fost eliminat (Rezultatele zilei)

Stefanos Tsitsipas (11 ATP, cap de serie nr. 5) a trecut fără emoții de Egor Gerasimov (155 ATP), scor 6-1, 6-1, după doar 56 de minute de joc. În sferturi, grecul se va întâlni cu polonezul Hubert Hurkacz (77 ATP), care l-a eliminat pe Kei Nishikori (6 ATP, favorit nr. 1), scor 7-5, 5-7, 6-2.

Ultimul punct al partidei dintre Tsitsipas și Gerasimov:



In-form and into the quarter-finals \uD83D\uDC4F@StefTsitsipas secures his second @DDFTennis win, defeating Egor Gerasimov 6-3 6-1 \uD83D\uDC4A



\uD83C\uDFA5 @TennisTV pic.twitter.com/rjax7hOoWm — ATP Tour (@ATP_Tour) 27 februarie 2019





Spectaculosul Gael Monfils nu a întâmpinat prea multe probleme în fața cipriotului Marcos Baghdatis și s-a impus după o oră și patru minute, scor 6-3, 6-2. Francezul îl va avea ca adversar pe Ricardas Berankis (113 ATP), surpriza plăcută a competiției (a trecut de Denis Kudla, după ce în primul tur l-a eliminat pe Daniil Medvedev). Lituanianul a venit din calificările turneului.

Rezultatele înregistrate miercuri la Dubai:





Ricardas Berankis (Lituania) vs Denis Kudla (SUA) 6-4, 6-1

Nikoloz Basilashvili (Georgia) vs Roberto Bautista Agut (Spania) (2)6-7, 6-4, 6-3

Marton Fucsovics (Ungaria) vs Jan-Lennard Struff (Germania) 6-4, 6-2

Gael Monfils (Franţa) vs Marcos Baghdatis (Cipru) 6-3, 6-2

Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.5) vs Egor Gerasimov (Belarus) 6-3, 6-1

Borna Coric (Croția/N.6) vs Tomas Berdych (Cehia) 1-6, 6-1, 7-6(4)

Borna Coric (13 ATP, al șaselea favorit) l-a învins pe experimentatul Tomas Berdych (88 ATP), după un meci de două ore și 13 minute, scor 1-6, 6-1, 7-6(4). În turul următor, croatul îl va întâlni pe Nikoloz Basilashvili (19 ATP), care a trecut de campionul en-titre al competiției, Roberto Bautista Agut, scor (2)6-7, 6-4, 6-3.Hubert Hurkacz vs Stefanos Tsitsipas (5)Gael Monfils vs Ricardas BerankisBorna Coric (6) vs Nikoloz BasilashviliMarton Fucsovics vs Roger Federer (2)Dubai Duty Free Tennis Championship (din categoria "500") se dispută în perioada 25 februarie - 2 martie 2019. Suprafața de joc este hard (outdoor). În 2018, trofeul a fost câștigat de spaniolul Roberto Bautista Agut. Prima ediție a întrecerii a avut loc în anul 1993.l