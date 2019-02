ATP Dubai: Roger Federer, vântul, lipsa meciurilor oficiale și calificarea cu ceva dificultați în optimi

În căutarea titlului cu numărul 100 din carieră, Roger Federer a ales să participe la turneul de la Dubai, unul de-al casei pentru campionul elvețian (Mister Perfect și-a trecut în CV șapte titluri la Dubai, între 2003 și 2015). Meciul din primul tur nu a reprezentat o plimbare prin parc pentru Fedex, acesta impunându-se în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-1, împotriva lui Philipp Kohlschreiber. Vântul a jucat un rol important, de asemenea s-a putut observat în unele momente lipsa meciurilor oficiale din picioarele elvețianului.

Fără să dea neapărat senzația că forțează, Roger a reușit să facă rapid break-ul (în primul game al partidei), iar apoi să ducă cu ajutorul serviciului soarta primului set în direcția dorită. Nu a fost mare presiune în game-urile de la lansare, Federer fiind nevoit să anuleze o singură minge de break.



Vântul a jucat un rol important, unele momente fiind încheiate cu rame. Setul i-a revenit cu 6-4, primul game al manșei fiind cel care a făcut diferența (30 de minute a durat setul întâi).



Federer a avut poftă de joc (nu a mai disputat un meci oficial de peste o lună de zile), a făcut pasul la fileu de câte ori a avut ocazia, a servit în general foarte bine și a excelat la capitolul passing-uri. A arătat totuși o ușoară rigiditate în unele momente (în special pe backhand), însă până la urmă este un lucru normal ținând cont că a disputat doar patru meciuri oficiale în acest an (în afara de confruntarea de luni).



Problemele au apărut însă odată cu setul al doilea: elvețianul a produs tot mai multe erori cu reverul, iar Philipp a câștigat contra serviciului. Cu un ritm bun de la lansare, Kohlschreiber a ajuns să se distanțeze de adversar până la 3-0.



Trezit un pic din starea de pasivitate, Federer a făcut pasul în față la retur și ajutat și de unele alegeri neinspirate ale adversarului a reușit să revină pe tabelă până la 3-2. A urmat însă un nou moment mai puțin reușit pentru Roger, iar după ce și-a cedat încă o dată serviciul adversarul a modificat tabela până la 5-2.



Cel mai intens game al partidei a avut loc la 5-3: Kohlschreiber a făcut mai multe duble, a spart racheta după o minge câștigată de Federer cu fileul, dar a reușit până la urmă să se <adune> și să trimită confruntarea în decisiv (6-3).



Setul al treilea ne-a arătat un Federer mai hotărât și mai agresiv, iar rezultatele au apărut din debutul manșei: Kohlschreiber nu a mai avut același timp de reacție, a fost mai mereu cu un pas în urma adversarului, iar după cinci game-uri disputate tabela indica 4-1 pentru multiplul campion din Basel.



Energia și concentrarea au luat-o împreună la vale în ceea ce-l privește pe german, în timp ce nivelul arătat de Federer a crescut mult pe finalul disputei. Victoria elvețianului s-a conturat într-o oră și 35 de minute, scor 6-4, 3-6, 6-1.





