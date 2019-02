Roger Federer, participarea la Roland Garros și cum răspunde la speculațiile că s-ar putea retrage la finalul acestui sezon

​În urmă cu doar câteva zile, Roger Federer și-a bucurat fanii anunțând că va participa la Roland Garros, după o pauză de trei sezoane. Informația a venit însă la pachet și cu zvonul conform căruia Fedex va merge la Paris pentru că ar fi ultima dată când va fi putea fi văzut pe Chatrier. Elvețianul a clarificat, cel puțin pentru moment, lucrurile precizând cum a luat decizia de a juca pe zgură în sezonul 2019.





Este suprafața pe care a avut rezultatele cele mai slabe (dacă se poate spune așa), dar asta nu pentru că nu s-ar descurca pe zgură, ci doar pentru că este contemporan cu Rafael Nadal (cel mai bun din istorie pe <terre battue>).







După o pauză de trei ani (a participat ultima dată la Roland Garros în 2015), Federer a anunțat că va participa la competiția de la Paris, iar turneul pregătitor va fi cel de la Caja Magica, patronat de Ion Țiriac (Madrid, de categorie Masters).







Pe lângă bucuria fanilor, dar și a iubitorilor de tenis în general, vestea a produs rumoare. Nu cumva a ales să vină la Paris după atâta timp doar pentru a-și lua la revedere de la Roland Garros?





Întemeiat sau nu, zvonul ar putea conține un mic adevăr, ținând cont de faptul că totuși campionul elvețian va împlini 38 de ani pe 8 august.







Participant la turneul de la Dubai (va putea fi văzut în această săptămână la lucru), Federer a fost, inevitabil de altfel, întrebat dacă nu cumva va evolua la Paris tocmai pentru că la finalul sezonului ar intenționa să se retragă din sportul de performanță.





Va fi ultima participare la Roland Garros?





"Nu, nu este așa (n.r. că intenționează să se retragă la finalul sezonului în curs). M-am gândit serios la acest lucru de unul singur, izolat. Vreau sau nu vreau să joc pe zgură? Iar răspunsul a fost da", a precizat Roger Federer, citat de express.co.uk.







"Ceea ce vreau să spun este că nu înseamnă că voi juca pentru ultima dată pe zgură, având în gând să mă retrag la finalul sezonului, nu asta era ideea" - Roger Federer.







"După ce am lipsit (n.r. de pe zgură) timp de trei ani, corpul meu este pregătit, eu sunt pregătit. Am discutat programul cu familia, cu echipa mea și am hotărât că este timpul. Am spus: va fi frumos (n.r. să revină pe zgură)" - Roger Federer.







În mod evident, doar timpul ne poate oferi un răspuns ferm în legătură cu o eventuală participare a lui Mister Perfect și la ediția din 2020 a Grand Prix-ului parizian. Singura certitudine este aceea că cel mai titrat jucător din istoria tenisului va putea fi văzut la Paris în 2019 (turneul va avea loc în perioada 20 mai - 9 iunie).







Ultimul meci susținut de Federer la Roland Garros - Înfrângere în trei seturi în fața lui Stanislas Wawrinka, în turul patru. De altfel, Stan avea să câștige turneul în 2015 (a trecut în finală de Novak Djokovic).







De-a lungul timpului, Federer a bifat 5 finale la Roland Garros:



2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Rafael Nadal

2009: 6-1, 7-6(1), 6-4 pentru Federer cu Robin Soderling

2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Rafael Nadal

2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Rafael Nadal

2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Rafael Nadal.







* În 2019, Roger Federer a bifat un singur turneu - Australian Open. Are trei victorii (cu Denis Istomin, Daniel Evans și Taylor Fritz) și o înfrângere (cu Stefanos Tsitsipas).







* La debutul în turneul de la Dubai, Federer îl va întâlni, luni, pe Philipp Kohlschreiber.





Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1 Roger Federer 20 (cucerite între 2003-2018)

2 Rafael Nadal 17 (2005-2018)

3 Novak Djokovic 15 (2008-2019)

4 Pete Sampras 14 (1990-2002)

5 Roy Emerson 12 (1961-1967)

6 Rod Laver (1960-1969), Bjorn Borg (1974-1981), ambii cu câte 11.