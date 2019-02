​WTA Budapesta: Alison Van Uytvanck și-a apărat titlul, după ce a revenit de la 6-1, 5-4 împotriva Marketei Vondrousova

După ce în primul set nu a reușit să își facă serviciul (Marketa a făcut patru break-uri și s-a impus cu 6-1), Alison a revenit în setul secund, a condus de două ori cu break, s-a văzut de fiecare dată egalată imediat, însă a rezistat în meci, servind cu succes la 5-4 pentru adversară și făcând break-ul care a ajutat-o să ducă partida în decisiv. Setul al treilea a fost controlat de jucătoarea în vârstă de 24 de ani, care a făcut două break-uri în primele două game-uri pe serviciul jucătoarei din Cehia și a servit excelent până la finalul partidei (a avut nevoie de trei mingi de meci pentru a câștiga titlul).

BACK\uD83C\uDFC6TO\uD83C\uDFC6BACK!



What a comeback for @AlisonVanU to claim her second Budapest title!⁰⁰



Defeats Vondrousova 1-6, 7-5, 6-2@HUNgarianTENNIS pic.twitter.com/iYyB3qRiAf