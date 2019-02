VIDEO WTA Dubai: Belinda Bencic, calificată în finală - Elina Svitolina, învinsă deși a servit pentru câștigarea partidei

Turneul Premier 5 de la Dubai și-a aflat și cea de-a doua finalistă. Câștigătoarea ultimelor două ediții ale competiției, Elina Svitolina (6 WTA), cap de serie 6, a fost învinsă de Belinda Bencic (45 WTA), scor 6-2, 3-6, 7-6(3). În setul decisiv, ucraineanca a condus la un moment dat cu 5-3, iar la 5-4 a servit pentru câștigarea meciului, însă Belinda a făcut break la zero și s-a impus în cele din urmă la tie-break.

Condusă cu 5-3 în decisiv, Bencic a arătat din nou că poate reveni chiar și în momente de maximă presiune. Elvețianca și-a adjudecat trei game-uri consecutive, dintre care unul a fost câștigat la zero pe serviciul Elinei.



Astfel, Belinda a trecut în avantaj pe tabelă, scor 6-5, și a avut și trei mingi de meci, însă ucraineanca a reușit să le salveze și a trimis setul la tie-break. Bencic a fost jucătoarea cu nervii mai tari și s-a impus cu 7-3, fructificând a patra minge de meci.



În ultimul act de la Dubai, Belinda Bencic o va înfrunta pe Petra Kvitova (4 WTA), cap de serie numărul 2. Cele trei întâlniri anterioare dintre cele două jucătoare au fost câștigate de Kvitova. Ultimul duel a avut loc chiar în acest an, în turul trei de la Australian Open. A fost 6-1, 6-4 pentru cehoaică.





"Vă mulțumesc, atmosfera a fost grozavă. Îmi cam plac aceste meciuri dramatice, nu știu de ce. Simt că joc mai bine atunci când sunt condusă cu 5-3 în decisiv. Probabil ar trebui să încerc asta și la meciul următor. Mă simt mai liberă, nu mai am nimic de pierdut și cred că de aceea joc mai bine. Când scorul devine strâns, închid robinetul emoțiilor și le trăiesc doar în interior", a spus Belinda Bencic, la finalul partidei.



Despre finala cu Petra Kvitova

"Am jucat cu ea la Australian Open, este într-o formă foarte bună. E o mare campioană, e o onoare să joc finală împotriva ei și, bineînțeles, voi da totul și voi încerca să o înving", a precizat elvețianca.

Kvitova vs Bencic, întâlniri directe:

2019, Australian Open: 6-1, 6-4 pentru Kvitova

2018, FedCup: 6-2, 6-4 pentru Kvitova

2013, Tokyo: 7-5, 6-4 pentru Kvitova



