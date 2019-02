Judy Murray le dă speranțe fanilor: Crede că Andy Murray va reveni pe teren

​Judy Murray, mama tenismenului Andy Murray, triplu câştigător de grand slam, crede că fiul ei va reveni pe teren, după ce a fost supus, luna trecută, la o intervenţie chirugicală de reconstrucţie a şoldului, informează Reuters, conform News.ro.





"Cred că se va întoarce. Dar cred că este conştient de faptul că poate nu va fi posibil. E un tip inteligent, are mult interes în lucruri diferite, are multe opţiuni în viaţă după tenis. Dar cel mai important lucru este nu mai are durerea pe care a avut timp de 20 de luni. Are o familie tânără. De fapt, acesta este cel mai important lucru", a declarat Judy Murray.





Murray a fost supus unei noi intervenţii chirurgicale la şoldul drept, la 29 ianuarie, la Londra.







La Australian Open, britanicul de 31 de ani a declarat că ar putea fi ultimul său turneu. El a fost vizibil emoţionat şi a plâns la conferinţa de presă susţinută la Melbourne. La început, după ce a fost întrebat cum se simte, el a răspuns: “Nu grozav” şi apoi i-a venit să plângă, astfel că a ieşit din sală pentru scurt timp, pentru a-şi reveni.





El a spus că durerea la şoldul drept, din cauza căreia a fost operat în urmă cu un an, nu a dispărut şi a făcut să nu mai aibă bucuria dinainte de a se antrena şi a participa la competiţii.