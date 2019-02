Simona Halep: "Am avut probleme la tendon. Nu sunt scuze, am fost pur şi simplu obosită"

"Nu am putut servi bine din cauza problemelor la tendon. Şi în meciul precedent am simţit puţin. Piciorul stâng m-a deranjat, au fost crampe. Dar nu sunt scuze, am fost pur şi simplu obosită", a spus Simona, la conferinţa de presă.





"E foarte agresivă. Loveşte mingea destul de tare, din orice poziţie. Asta te face să simţi presiune şi să nu ai mult timp de reacţie. De asemenea, serveşte bine. Cred că e o jucătoare completă, capabilă să joace un tenis foarte bun", a mai spus numărul 2 WTA.





"E abia a doua lună a anului, aşa că e ok. Nu e rău deloc să fii a doua în lume. Mă bucur de moment, dar visez la numărul unu mondial", a mai spus Halep, potrivit Digi Sport.





Belinda Bencic a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-2 pe Simona Halep, după un meci de două ore și 17 minute. În semifinale, elvețianca o va întâlni pe Elina Svitolina (6 WTA), care a trecut de Carla Suarez Navarro (26 WTA), scor 6-2, 6-3.





Pentru Halep va urma o periodă meritată de pauză, următorul turneu la care Simona va lua parte fiind cel de la Indian Wells (Premier Mandatory - cea mai importantă categorie sub Grand Slam).





Românca poate pierde locul 2 (pe care se află în prezent) din ierarhia mondială dacă Petra Kvitova (este deja în semifinale) va câștiga competiția de categorie Premier 5.





