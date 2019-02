Belinda Bencic, după victoria cu Simona Halep: "Poate pe afară par calmă, dar înăuntru sunt un dezastru, nu mai știu ce să gândesc"

​După victoria incredibilă cu Aryna Sabalenka, în care a salvat șase mingi de meci, Belinda Bencic (45 WTA) a trecut și de un meci maraton cu Simona Halep, calificându-se în semifinalele turneului de la Dubai. "Poate pe afară par calmă, dar înăuntru sunt un dezastru, nu mai știu ce să gândesc", a spus elvețianca după partida cu numărul 2 WTA.





"Am avut un meci dificil ieri și am avut un meci dificil și azi. Nu aș putea fi mai fericită! Sunt foarte bucuroasă pentru modul în care am luptat. Vă mulțumesc mult celor care m-ați susținut. Au fost mulți fani ai Simonei în tribune, dar am simțit suportul vostru și vă mulțumesc" a declarat imediat după finalul partidei Belinda Bencic, potrivit Digi Sport.







"Poate pe afară par calmă, dar înăuntru sunt un dezastru, nu mai știu ce să gândesc. Sunt o jucătoare emotivă, câteodată mă enervez, dar încerc să lupt. Toate astea fac parte din jocul meu. Așa sunt eu. În ultimii ani am învățat multe, cred că m-am dezvoltat că jucătoare și ca persoană" a mai precizat Bencic.





"Mă bucur că acum pot să merg în camera de hotel, să mă întind în pat și să mă uit la meci. O să fie foarte relaxant. O să vedem cine va câștigat și mă voi gândi apoi la meciul din semifinale" a concluzionat elvețianca la finalul meciului cu Simona Halep.





Belinda Bencic a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-2 pe Simona Halep, după un meci de două ore și 17 minute. În semifinale, elvețianca o va întâlni pe învingătoarea dintre Carla Suarez Navarro (26 WTA) și Elina Svitolina (6 WTA).





Pentru Halep va urma o periodă meritată de pauză, următorul turneu la care Simona va lua parte fiind cel de la Indian Wells (Premier Mandatory - cea mai importantă categorie sub Grand Slam).





Românca poate pierde locul 2 (pe care se află în prezent) din ierarhia mondială dacă Petra Kvitova (este deja în semifinale) va câștiga competiția de categorie Premier 5.