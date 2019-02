LIVEText Simona Halep vs Belinda Bencic 6-4, 0-1

Belinda este agresiva, schimba registrul tactic, intra in teren si castiga punctul (15-0). Cat de bine a returnat Simona! Dreapta inside-in, egalitate (15-15). Rever foarte puternic al Simonei, Bencic nu mai poate returna in teren: 15-30. O sansa buna pentru jucatoarea noastra - este serviciul al doilea.







0:1 Simona serveste bine in doua randuri (30-0). Belinda anticipeaza unde va trimite Halep si produce un retur direct castigator (30-15). Inca o dubla greseala (30-30). Iata cum s-a complicat game-ul din nimic practic...Minge de break pentru Belinda: a trimis foarte bine cu dreapta in cross lung: trei puncte la rand pentru elvetianca (30-40). Halep nu mai are rabdare, forteaza cu un forehand in lung de linie, mingea ramane in plasa: 1-0 pentru Bencic.







6:4 Moment comic: trei copii de mingi alearga spre aceeasi minge, unul a dat chiar si semne ca s-ar impiedica putin. Revenim la tenis - Belinda greseste de pe mediana (0-15). De pe partea de rever mai vine o eroare a elvetiencei: 0-30. Simona, departe de baseline, nu mai poate returna in teren: 15-30. Dupa ce a trimis si o rama, Halep castiga punctul, doua mingi de set pentru jucatoarea noastra (15-40). Setul se incheie dupa 47 de minute cu o eroare nefortata a Belindei (15/15 lovituri castigatoare / erori nefortate de partea Simonei)







Belinda va servi pentru a ramane in primul set, vom vedea daca elvetianca va mai simti sau nu presiunea momentului







5:4 Din coltul terenului, Belinda gaseste un rever lung, de nereturnat (0-15). Inca un contre-pied, cat de bine a simtit astazi Simona aceasta lovitura (ce probleme avea in trecut la acest capitol). Dubla greseala, iar Simona se uita inspre loja ei (15-30). Din pacate, reverul Simonei trimite mingea prea puternic (a fost departe de minge), apar doua mingi de rebreak pentru elvetianca. Belinda risca, dar trimite in aut: 30-40. Mai este o minge de salvat. Raliu intens, se joaca la un nivel inalt, Belinda este cea care cedeaza (40-40). Ce game avem! Inca o dubla greseala, in ce moment vine (sunt deja 5 pana acum de partea Simonei). Belinda castiga pana la urma contra serviciului: nu era nici greu - au fost doua duble greseli, plus o eroare nefortata, Halep a pus serios umarul la rezultatele adversarei...







5:3 Simona se apara foarte bine, returneaza tot, iar Belinda trimite in plasa cu un voleu de forehand (0-15). Forehand pe linie al Simonei, vom avea insa challenge. Da, este buna, elvetianca a ramas cu o singura reluare oficiala. In lipsa de idei, Belinda trimite o scurta inalta, executie slaba: Halep nu o iarta: sunt trei mingi de break (0-40). Presiunea se simte, iar Belinda face o dubla greseala: este 5-3 pentru Simona.







4:3 Belinda trimite in fileu un retur agresiv (15-0). Inca o eroare cu reverul: Halep nu isi face pasii bine, loveste inghesuit, iar mingea ramane in plasa (15-15). Destule erori in jocul sportivei noastre. Bencic deschide bine terenul dupa ce Simona trimite moale, fara adancime (15-30). Diferenta a fost facuta cu o dreapta in cross scurt. Halep revine cu un forehand inside-out (30-30). Pe o minge scurta, Belinda rateaza un rever pe pas in fata, minge de 4-3 pentru Halep. Belinda ramane agresiva, foloseste bine marginile terenului si egaleaza. Game dificil pentru Simona. Halep cere challenge, iar mingea mangaie tusa - punctul ii revine (atingere de milimetri). Game-ul ii revine pana la urma Simonei, a fost un moment important al setului. Belinda va servi cu mingi noi...







3:3 Simona rateaza complet o dreapta in lung de linie, autul a fost de masurabil in metri. Inca o eroare, iar Halep isi scutura picioarele, sa speram ca este doar o amorteala inerenta dupa efortul depus in ultima perioada. Nu serveste puternic, dar o face plasat Belinda (40-0). Halep intra in teren, loveste din urcare, nimic de facut pentru Belinda (40-15). Inca un retur de pus in rama, Simona isi asuma riscuri, 40-30, game-ul se strange. Dubla greseala, s-a simtit presiunea pusa de retururile agresive ale Simonei - egalitate (40-40). Pe o minge inalta, Simona rateaza executia cu dreapta, a fost si un pic de rama acolo. Minge de game pentru elvetianca. Un duel de forehand in cross ii revine pana la urma Belindei, tabela arata mult echilibru: 3-3.







3:2 Serviciu bun la exterior, 15-0 pentru Simona. Fileul ii da o mana de ajutor Belindei, iar aceasta inchide cel mai lung raliu de pana acum cu reverul in lung de linie (15-15). Simona gaseste un unghi ascutit cu reverul in cross, iar defensiva Belindei este invinsa (30-15). Inca o data variatia ii aduce punctul Simonei: incearca pe cat posibil sa o oblige pe adversara sa loveasca din deplasare. Da, s-a pus in miscare modul turbo: de la 0-2, Halep conduce acum cu 3-2. Pare in joc, picioarele se misca foarte bine, iar loviturile variate o incomodeaza vizibil pe Belinda. Elvetianca cere ajutorul antrenorului, simte cum situatia ii scapa de sub control







2:2 Inca o data Simona simte foarte bine contre-pied-ul, iar Belinda este doar o simpla spectatoare (0-15). Ajunsa la fileu, Belinda incearca un voleu drive cazut, iar mingea ramane in plasa (0-30). Ar putea fi un moment foarte bun pentru Halep sa isi ia serviciul inapoi...Din pacate, returul este complet ratat, a servit insa si Bencic foarte bine, apasat. Doua mingi de break, inca o eroare nefortata a elvetiencei (15-40). Retur direct castigator, Simona egaleaza la doi si pare intrata in sfarsit in meci!







1:2 Bencic foloseste primul challenge al meciului, dar nu are dreptate: 15-0 pentru Simona. Halep trimite lung, cu mult topspin, iar Belinda greseste (30-0). Fileul ii pune bine mingea Simonei, iar ea inchide punctul cu reverul invers (40-0). Inca o dubla greseala (40-15). Daca e sa fie un moment in care sa-ti poti permite o dubla, acesta este la 40-0. Bencic dicteaza ritmul, schimba directia pe lung de linie, iar punctul ii revine (40-30), game-ul se strange. Dupa ce a trimis de doua ori pe linie, Bencic castiga punctul cu dreapta - egalitate. A fost 40-0, iar acum este 40-40. Din pacate, primul serviciu nu o ajuta pe Simona, apare inca o dubla, minge de 3-0 pentru elvetianca. Este salvata sansa de dublu break, Simona a deschis terenul cu reverul, iar apoi a inchis punctul cu dreapta in cross lung - egalitate. Primul as al Simonei a venit la teu - inca o sansa pentru primul game al Simonei. Da, serviciul ii da o mana de ajutor, iar Halep apare pe tabela: 2-1 pentru Bencic







0:2 Cu toate ca este alergata dintr-o parte in alta, Simona inventeaza un forehand minunat in lung de linie (0-15). Cel mai lung schimb de pana acum ii revine Simonei: a stat bine pe picioare, sa speram ca are energia necesara pentru un meci de anduranta. Venita la fileu, Belinda inchide punctul cu un voleu drive de forehand (15-30). S-a trecut peste faza de studiere, se joaca la o intensitate ridicata. 30-30, dupa o eroare cu backhandul de partea Simonei. Belinda intalneste devreme mingea, are initiativa si are minge de 2-0. Egalitate, de pe mediana Belinda nu a putut impinge mingea peste fileu: a fost un retur puternic al Simonei. Da, elvetianca este parca mai intrata in meci: dicteaza ritmul cu forehandul. Nici Simona nu ramane datoare: dreapta in lung de linie este din nou la inaltime: inca o egalitate. Este un game echilibrat, diferenta se va face la micile detalii. As la teu al Belindei. Dreapta inside-out pe contre-pied, minunata executie a Simonei: din nou egalitate. Din deplasare, Halep greseste cu reverul, inca o sansa de 2-0 pentru elvetianca. Rever in cross scurt pe contre-pied, Simona nu cedeaza: egalitate inca o data. Pe o minge lunga, cazuta pe linie, Simona nu mai poate cadra dreapta: inca o sansa de 2-0. Prea multe erori in statistica de pana acum a Simonei, se face 2-0 pana la urma...







0:1 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. O prima eroare cu reverul de partea jucatoarei noastre (0-15). Halep nu este incalzita cum trebuie, apare si prima dubla a partidei (0-30). Belinda este ofensiva, ia mingea din urcare si apar trei sanse de break (0-40). Intrata in teren, Bencic trimite violent cu forehandul, dar nu gaseste terenul: 15-40. Din pacate, prea multe erori nefortate, iar break-ul apare inevitabil. Debut modest de partida pentru Simona







Julie Kjendlie este arbitrul din scaun al partidei







A avut loc si incalzirea, in scurt timp va incepe partida din sferturile WTA Dubai







Cele doua jucatoare au intrat pe arena centrala: focuri de artificii pregatite de organizatori, totul trebuie sa fie un spectacol in aceasta parte a lumii