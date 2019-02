​VIDEO WTA Dubai: Karolina Pliskova, eliminată incredibil după ce a condus cu 5-1 în decisiv

Su-Wei Hsieh (31 WTA) a ieșit din nou la <vânătoare> de jucătoare din TOP 10, performanța acesteia fiind cu atât mai importantă cu cât a fost condusă cu 5-1 în decisiv. A fost momentul din care Karolina Pliskova și-a pierdut total busola, cehoaica pierzând șase game-uri la rând. Hsieh obține calificarea în semifinalele turneului Premier 5 de la Dubai după un meci care a durat două ore (6-4, 1-6, 7-5).





Posesoarea unui tenis atipic (nu oferă ritm, trimite mult cu slice-ul de pe ambele părti, lovește cu două mâini și pe backhand, dar și pe forehand), Su-Wei Hsieh a reușit să o deraieze pe Karolina Pliskova.







Ruperile de ritm i-au pus probleme cehoaicei în primul set, unul adjudecat cu 6-4 de Su-Wei. Lucrurile păreau să reintre în normal în a doua manșă și chiar în decisiv (6-1 și 5-1 pentru Karolina). Nu a fost însă deznodământul așteptat de toți: jocul Karolinei s-a prăbușit efectiv sub slice-urile adversarei, fiecare lovitură a lui Hsieh acționând precum picătura chinezească pentru Pliskova (Su-Wei are abilitatea de a se apăra formidabil grație slice-ului, returnează mereu o minge în plus). Incredibil dar adevărat, Hsieh a câștigat șase game-uri la rând (7-5) și a obținut biletul pentru semifinale.







Nu mai departe de vara anului trecut, Hsieh reușea să o elimine de la Wimbledon pe Simona Halep (jucătoarea noastră era la cel moment numărul unu mondial și principala favorită a întrecerii londoneze).





Aici poți urmări un rezumat al partidei Su-Wei Hsieh vs Karolina Pliskova.