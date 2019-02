WTA Dubai: Simona Halep va juca joi în sferturi, nu înainte de ora 17:00

Este cunoscut programul zilei de joi de la WTA Dubai (Premier 5), Simona Halep urmând să joace în al treilea meci de pe arena centrală (nu înainte de ora 17:00) cu Aryna Sabalenka sau Belinda Bencic în sferturile competiției de categorie Premier 5.

Ziua de tenis va începe de la ora 12:00 (ora României) cu confruntarea dintre Su-Wei Hsieh și Karolina Pliskova. Urmează apoi duelul dintre Viktoria Kuzmova și Petra Kvitova, în timp ce în al treilea meci (nu înainte de ora 17:00) va fi implicată Simona Halep.



Partida Halep vs Sabalenka/Bencic va fi în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.



Simona Halep vs Aryna Sabalenka 2-0



2018, Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Halep

2018, Shenzhen: 6-2, 6-2 pentru Halep

Simona Halep vs Belinda Bencic 1-1

2015, Toronto: 7-6(5), 6-7(4), 3-0 abandon Halep

2014, Wimbledon: 6-4, 6-1 pentru Halep



Optimi:





Petra Kvitova vs Jennifer Brady 7-5, 1-6, 6-3

Viktoria Kuzmova vs Sofia Kenin 1-6, 7-5, 6-2

Simona Halep vs Lesia Tsurenko 6-3, 7-5

Angelique Kerber vs Su-Wei Hiseh 7-5, 4-6, 0-6

Kristina Mladenovic vs Carla Suarez Navarro 5-7, 5-7

Alison Riske vs Karolina Pliskova 6-7(3), 6-7(5)



Garbine Muguruza vs Elina Svitolina

Belinda Bencic vs Aryna Sabalenka





Sferturi:





Carla Suarez Navarro vs Garbine Muguruza (12)/Elina Svitolina (6)

Simona Halep (3) vs Belinda Bencic/Aryna Sabalenka (8)

Su-Wei Hsieh vs Karolina Pliskova (4)

Viktoria Kuzmova vs Petra Kvitova (2)







"Dubai Duty Free Tennis Championships" se dispută în perioada 17-23 februarie, face parte din categoria "Premier 5", se joacă pe hard și are premii totale în valoare de $2,828,000. Directorul competiției este Salah Tahlak, iar câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (2017 și 2018). Simona Halep s-a impus în 2015. Primele favorite rămase în competiție sunt Simona Halep, Petra Kvitova și Karolina Pliskova.