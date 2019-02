1-2 Halep trimite stanga-dreapta, iar defensiva Lesiei cedeaza (15-0). Jucatoarea noastra este mult mai agresiva, isi castiga cu lejeritate punctele. Un serviciu perfect al numarului doi WTA, Tsurenko se dezechilibreaza si returul este unul ratat. Game alb pentru Halep, care modifica pentru prima data tabela in dreptul sau in setul al doilea.







0-2 Tsurenko nu reuseste sa profite de o minge moale a Simonei si trimite in aut (0-15). Retur scurt al Simonei, iar ucraineanca inchide punctul din apropierea fileului (15-30). Halep nu gaseste terenul in doua randuri, iar ucraineaca isi face serviciul fara emotii.







0-1 Setul doi a inceput cu Halep la serviciu. Primul as al meciului (15-0). Tsurenko incearca sa o plimbe cat mai mult pe Halep, iar aceasta greseste in cele din urma. Dupa un aut la Lesiei, Simona scapa si ea mingea in afara terenului (30-30). Lesia controleaza un schimb lung de mingi, iar Halep trimite cu forehand-ul in fileu - minge de break. Inca o eroare cu dreapta a romancei, iar primul game din actul al doilea se duce in contul jucatoarei din Ucraina.







6-3 Banda fileului este de partea Simonei (0-15). Halep isi paseaza superb adversara (0-30). Aflata mult in spatele liniei de fund, romanca nu mai poate trece mingea peste fileu (15-30). Un rever prea lung al jucatoarei noastrei (30-30). O minge trimisa de Tsurenko atinge banda fileului, dar cade in terenul sau - minge de set. Halep greseste si nu profita de aceasta sansa, egalitate. Jucatoarea noastra isi adjudeca o noua minge de break, Tsurenko trimite mult in afara terenului, iar primul set ii revine Simonei.







5-3 Reverul in lung de linie ii aduce punctul Lesiei. Vine insa si replica Simonei, cu o lovitura imparabila (15-15). Halep este incomodata de reverul adversarei si trimite mult in aut. Ucraineanca face pasul in fata si inchide punctul cu un voleu - minge de break. Halep comite si ea o dubla greseala, iar primul set se prelungeste.







5-2 Tsurenko vine la fileu si o obliga pe Halep sa loveasca din alergare. Punctul se duce in contul jucatoarei din Ucraina. Inca o minge a Simonei se opreste in fileu (30-15). Simona cere challenge, dar mingea Lesiei a fost pe linie (40-15). Tsurenko greseste in doua randuri si rateaza sansa de a inchide game-ul (40-40). Un schimb lung de mingi ii revine Simonei, care are sansa unui nou break. Vine o dubla greseala, iar Halep conduce cu 5-2.







4-2 Serviciu foarte bun al Simonei, iar Lesia nu mai poate returna. Halep vine la fileu si inchide punctul cu o minge care a prin si banda fileului. Inca punct pentru Halep, care are trei mingi de 4-2. Lesia trimite pe linie (40-15). Inca o data Halep face pasul in fata si inchide game-ul cu un punct din apropierea fileului.







3-2 Reverul in lung de linie functioneaza, punct pentru Halep. Plimbata dintr-o parte in alta a terenului, Lesia greseste cu forehand-ul (0-30). Prima dubla greseala a meciului este comisa de Tsurenko, trei mingi de break pentru jucatoarea noastra. Prima este salvata, mai sunt doua. Lesia primeste ajutor de la banda fileului. A mai ramas o singura minge de break. Halep profita de aceasta data, ucraineanca trimite mult in afara terenului si numarul 2 WTA revine din nou in avantaj.







2-2 Un schimb lung de mingi, Halep insista pe forehand-ul adversarei, iar aceasta greseste. Serviciu impecabil al Simonei, Lesia nu mai poate returna. Halep scapa de putin un forehand in lung de linie in afara terneului (30-15). Tsurenko face pasul in fata si isi adjudeca punctul (30-30). Inca o eroare a romancei, 40-40. Lesia risca tot mai mult si o pune in dificultate pe Halep, care nu gaseste terenul. Minge de break pentru ucraineanca. Tsurenko fructifica prima sansa si egaleaza situatia.







2-1 Halep isi plimba foarte bine adversara, iar mingea trimisa de aceasta se opreste in fileu (0-30). Un rever al romancei o incomodeaza pe Tsurenko, minge de break pentru Halep. Inca o data fileul ii da batai de cap jucatoarei din Ucraina. Game alb pentru Simona, care trece in avantaj pe tabela.







1-1 Tsurenko pune prea multa forta intr-o lovitura, iar punctul ii revine Simonei. Romanca este ajutata de fileu (30-0). Serviciu bun al Simonei, iar returul Lesiei se duce in afara terenului. Halep serveste cu doi-ul spre corpul adversarei si inchide game-ul fara emotii.







0-1 Serveste Lesia Tsurenko. Primul punct ii revine jucatoarei din Ucraina, dupa o minge trimisa in coltul terenului. O eroare din partea Lesiei, care da pe langa minge. Tsurenko schimba bine directia, iar Halep nu mai ajunge la minge. Fileul blocheaza o lovitura a Simonei (40-15). Tsurenko pune capat primului game cu o lovitura pe linie.







Pierre Bacchi este arbitrul din scaun al partidei.







Halep si Tsurenko se afla la incalzire.





Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca. Meciul va debuta cu jucatoarea din Ucraina la serviciu.







Cele doua jucatoare au intrat in arena centrala de la Dubai. Simona a fost prima care a pasit pe teren.







Prima partidă a zilei de pe arena centrală s-a încheiat, Petra Kvitova (favorită numărul doi) obținând calificarea în sferturi după un meci de două ore și 14 minute cu Jennifer Brady (117 WTA), scor 7-5, 1-6, 6-3.







La doar o săptămână distanță după duelul de la Doha, Simona Halep o va avea din nou pe Lesia Tsurenko (23 WTA) de cealaltă parte a fileului. Partida are ca miză calificarea în sferturile turneului Premier 5 de la Dubai. Numărul 2 WTA are șase victorii în tot atâtea meciuri disputate în compania jucătoarei din Ucraina.





Ce au spus cele două jucătoare:





"Cred că este foarte consistentă și cred că de aceea ea câștigă atâtea meciuri. Nu doar împotriva mea, ci și contra altor jucătoare. Mâine voi avea un plan exact și cred că un asemenea meci este o nouă provocare pentru mine", a spus Tsurenko, potrivit Digi Sport.





"Să spunem că mă simt ok, nu bine. Dar e normal. Am avut atâtea meciuri şi toate au fost dificile. Iar faptul că am venit de la Fed Cup m-a obosit puţin din punct de vedere mental. O să încerc să dau totul pe teren, apoi vedem dacă pot sau nu să câştig", a declarat Simona Halep.





Meciul cu Tsurenko "va fi diferit, pentru că sunt puţin obosită. Joacă fără a avea o viteză mare, dar direcţionează foarte bine mingea. Va fi greu. Va trebui să mă mişc, să alerg. O să vedem cum o să mă simt mâine. Să sperăm că mă voi putea recupera cât mai mult şi voi putea să câştig meciul", a mai spus Halep, conform Digi Sport.