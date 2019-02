​WTA Dubai: Karolina Pliskova, victorie în trei seturi cu Dominika Cibulkova (Programul optimilor)

Cehoaica a trecut de jucătoarea din Slovacia după un meci de o oră și 53 de minute. În turul următor, ea o va întâlni pe Alison Riske (51 WTA).

.@KaPliskova takes a three-set win over Cibulkova, 6-2, 3-6, 6-3!



Advances to @DDFTennis third round \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/UA8rG00Amz