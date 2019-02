​WTA Dubai: Naomi Osaka, învinsă de Kristina Mladenovic (67 WTA) încă din turul secund

Partida a durat o oră și șase minute.

După un prim set controlat de la un capăt la celălalt de franțuzoaică (a condus cu două break-uri încă din start, japoneza a recuperat unul, dar și-a mai pierdut serviciul o dată în finalul setului), setul secund a fost unul bizar. Mladenovic a servit bine în primul game urmând șapte game-uri cu break și o închidere tot pe propriul serviciu al jucătoarei în vârstă de 25 de ani.

În optimi, Kristina Mladenovic o va întâlni pe iberica Carla Suarez Navarro (26 WTA), care a învins-o pe Shuai Zhang (39 WTA), scor 6-4, 6-4.

.@KikiMladenovic scores the biggest win of her career at @DDFTennis!



Upsets Osaka, 6-3, 6-3! pic.twitter.com/LMr20ULEVm