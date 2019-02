​LIVEText Simona Halep vs Eugenie Bouchard 7-6(4), 2-0

Eugenie trimite de doua ori la rand cu netul, iar apoi in fileu. Se face 15-15, Halep a avut lungimea in executii, defensiva lui Eugenie a fost surprinsa. Simona conduce punctul, are si putin noroc cu fileu, iar apoi o paseaza inca o data pe adversara (15-30). Din extensie si departe de baseline, Simona nu poate trimite peste fileu - avea o pozitie in care-l vedem doar pe Rafael Nadal (dincolo de unde scrie Dubai)...Bouchard leaga doua puncte consecutive si ajunge sa aiba minge de game. Face insa o dubla greseala - a vazut-o pe Simona asteptand returul in teren si a fortat cu al doilea. Sansa de dublu break pentru Simona, insa din pacate returul nu este la inaltimea cerintelor - inca o egalitate. Retur luat devreme de Halep si trimis in picioarele adversarei: inca o minge de break. Nici de aceasta data, Halep se lasa pe spate si trimite in aut: a cata egalitate?







2:0 Simona serveste foarte bine la mediana, Eugenie este surprinsa (30-0). Bouchard anticipeaza perfect serviciul Simonei (este fara variatie), iar punctul ii revine (30-15). La 40-15, Simona nu isi poate face suficient loc pentru lovitura, iar mingea se duce putin in aut (40-30). Nu, mingea este buna, Simona a cerut challenge, punctul se rejoaca. Se ajunge totusi la 40-30: Eugenie a desenat o dreapta perfecta in lung de linie. Egalitate, minge scapa de Halep in afara terenului. Totusi, prea multe erori nefortate in statistica Simonei. Avantaj Halep, serviciul si mai apoi forehandul au facut diferenta. Inca un retur direct castigator: Halep nu are variatie la serviciu, iar lui Eugenie ii este usor sa anticipeze. Game-ul se prelungeste. Fileul o ajuta pe canadianca, din nou egalitate. Simona nu reuseste sa scape de acest game...Serviciu bun al Simonei, inca o minge de 2-0. Din defensiva, Simona reuseste una dintre loviturile zilei: agata incredibil mingea si o paseaza pe Eugenie...







1:0 Setul al doilea a inceput cu un retur direct castigat al Simonei (0-15). Eroare fortata de partea lui Eugenie (0-30). Simona pune prea multa forta la retur, iar mingea se duce in aut: 15-30. Cu un pas in teren, Eugenie se duce prea mult peste lovitura, iar backhandul in cross lung se duce in aut: 15-40, doua sanse de break pentru Halep. Serviciul face diferenta pentru canadianca: 30-40. Halep vede perfect culoarul in lung de linie, iar break-ul apare: 1-0 pentru Halep.







Tiebreak 7-6(4): Retur in fileu al lui Eugenie (1-0 pentru Halep). Bouchard castiga cel mai frumos schimb de pana acum: canadianca a stat foarte bine in schimb, arata un nivel foarte bun astazi Eugenie...Se joaca incredibil in aceste momente: se pune totul in joc, raliu de 18 lovituri, Halep reuseste minibreak-ul (2-1). Dubla greseala, pauza a fost prea mare, Simona a cerut servicii un challenge (2-2). Revine Halep cu un serviciu la teu (3-2). Dreapta inside-in de manual, se schimba terenurile la 4-2 in favoarea Simonei. Setul este insa departe de a se fi incheiat, Eugenie a evoluat foarte bine astazi. Serviciu la teu, de manual, 4-3. Eugenie se apropie inca o data. Bouchard loveste prea plat din unghi, mingea se duce mult in aut: 5-3 pentru Halep. Simona trimite cu al doilea, este dominata, iar Eugenie isi recupeaza minibreak-ul. Este momentul ca publicul sa o incurajeze puternic pe Simona. Din tribune se aude si un: Genie, vrei sa te mariti cu mine? Revenim la meci: forehandul este bun, are topspin, iar astfel apar doua mingi de set pentru Halep (6-4). Eugenie conduce punctul, se aude un strigat din tribune si, influentata sau nu, canadianca trimite in aut un voleul drive de backhand: 7-4, primul set merge in dreptul Simonei...54 de minute a durat manșa, Halep a avut un singur punct in plus la general (40-39)...







6:6 Simona conduce pana la un moment dat schimbul, dar apoi isi face loc o eroare cu dreapta (15-0). Eugenie este agresiva, ia mingea din urcare, face punctul: 30-0. Halep este totusi usor pasiva, nu are aceeasi rautate pe faza ofensiva. Dreapta inside-in face diferenta, dupa o excutie razanta cu fileul: 30-15. Bouchard face pasul in teren, inchide punctul cu un voleu drive de forehand - joaca foarte bine canadianca (40-15). Vom avea tiebreak, game-ul s-a incheiat cu o dreapta in lung de linie care nu a gasit tinta...







6:5 Lui Bouchard nu ii ies bine pasii, mingea se duce in aut: 15-0. A doua dubla greseala a Simonei: 15-15. Vine apoi un serviciu perfect la teu: 30-15. Retur direct castigator al lui Bouchard: a intuit perfect unde va servi Simona (30-30). Un duel mai intens ii revine Simonei: Eugenie a ratat o dreapta in lung de linie (40-30). Canadianca mai cere un challenge, dar de aceasta data nu are dreptate: este 6-5 pentru Halep, iar pentru Bouchard singura varianta de continuare a setului este tiebreak-ul...





5:5 Dintr-o pozitie joasa, Simona incearca un lung de linie, ar fi fost mai indicat un cross (15-0). Serviciul este aspru, bun, pune presiune, se face 30-0. Dreapta inversa putin in aut, 40-0 pentru Bouchard. Forehandul accelerat in cross lung castiga punctul pentru Simona, 40-15. Halep nu simte mingea pe un backhand in cross, se face 5-5. Mult echilibru in acest prim set







Pana acum, Simona a alternat momentele in care a jucat bine, a fost agresiva, cu cele in care a parut moale pe picioare, fara sa simta mingea. Tocmai de aceea meciul este unul echilibrat, nivelul aratat pana acum de Halep nu a fost neaparat unul foarte ridicat. Asta fara sa ii luam din merite lui Eugenie, care a aratat un joc ingrijt







5:4 Retur lung al lui Eugenie (15-0). Reverul este stabil, are adancime, iar punctul ii revine Simonei: 30-0. Este un game foarte important, Simona trebuie sa opreasca seria castigatoare a adversarei. Surprinsa de returul lung al lui Eugenie, Simona nu mai poate ajusta lovitura doar din brat (30-15). As la teu al Simonei: ce moment pentru o asemenea lovitura! 40-15. Din pacate, isi face aparitia si prima dubla greseala (40-30). Bouchard foreaza un unghi ascutit, insa dreapta trimite mingea putin in aut: se face 5-4, a fost insa un game dificil pentru Halep







4:4 Primul challenge al partidei este solicitat de Eugenie: are dreptate canadianca, se rejoaca punctul. Bouchard impinge prea mult intr-o minge, iar reverul arunca mingea mult in aut (0-15). Dubla greseala: 0-30. Inca un moment bun pentru jucatoarea de la primire. Halep ajunge cu greu la o scurta, insa returneaza apoi in aut: 15-30. Intrata in teren, Eugenie inchide punctul cu un rever in cross violent (30-30). Mingea cade pe linie, forehandul in lung de linie este la inaltime astazi: minge de break pentru Halep. Din pacate, Simona gaseste doar fileul cu un retur cu reverul in cross - egalitate. Retur scurt, iar Eugenie vine violent cu un rever in cross castigator: minge de 4-4. De la 4-2, se face 4-4. In plus, Halep a avut si o sansa de 5-3...







4:3 Bouchard face pasul la fileu pe un atac, dar Simona o paseza superb in lung de linie (15-0). Ar putea fi game-ul care sa o reduca putin la tacere pe Eugenie in acest set. Din pacate, vine o eroare nefortata din partea Simonei: 15-15. Fara sa indoaie picioarele, Halep nu poate dirija mingea peste fileu: 15-30. Dreapta inversa a lui Eugenie isi atinge tinta: 15-40. Sunt doua sanse de rebreak. Se leaga erorile de partea Simonei, iar rebreak-ul apare: 4-3 pentru Halep. A fost un game foarte rau jucat de Simona: fara primul serviciu, departe de baseline, dominata de agresivitatea adversarei...







4:2 Multe erori totusi pana acum de partea Simonei, nu da semne ca simte prea bine mingea. In plus, jocul de picioare nu este la inaltime pana acum. Face si Eugenie o dubla greseala (este a doua deja). Din deplasare, Simona nu mai poate trimite peste fileu cu un backhand in lung de linie (30-15). Returul lung o deranjeaza pe Eugenie, este 30-30. Ar putea fi un moment prielnic pentru un break...Atac perfect cu dreapta, Bouchard nu se mai poate apara: prima minge de break a partidei (30-40). Da, vine break-ul, era cazul. Se face 4-2 pentru Halep, iar din tribune se aud incurajari puternice, ai senzatia ca se joaca la Bucuresti sau la Cluj







3:2 Halep serveste puternic si precis cu <primul> si castiga punctul (15-o). Apoi, fileul o ajuta inca o data pe Bouchard (15-15). Din pacate, la 30-15 Simona mai comite o eroare: nu se deplaseaza momentan la adevarata capacitate jucatoarea noastra...Dupa ce a condus foarte bine schimbul, Eugenie rateaza un voleu simplu, desi avea aproape tot terenul liber (40-30). Game dificil de serviciu pentru Halep, care incheie insa pana la urma cu bine. Canadianca simte bine mingea in debutul de partida, joaca la un nivel ridicat. Vom vedea cat va putea sa tina acest ritm...







Debutul de meci este unul echilibrat, cele doua jucatoare au servit foarte bine pana acum







2:2 Serviciu bun al lui Eugenie (15-0). Departe de mingea, Simona returneaza in fileu (30-0). Inca un aut de partea Simonei, se ajunge foarte rapid la 40-0. Primul punct al Simonei: a dictat ritmul cu dreapta si l-a inchis cu un forehand in lung de linie (40-15). Banda fileului o ajuta pe canadianca, se face 2-2







2:1 Bouchard sta bine pe picioare, insa adancimea fara diferenta: Halep a trimis pe baseline, mingea a incomodat-o pe canadianca (15-0). 30-0, dupa ce Simona o deplaseaza bine pe Eugenie. Voleu drive de forehand minunat, este 40-0. Game in control pana in acest moment pentru Halep. Game alb, Simona a fost dominanta, nu i-a lasat nicio sansa adversarei. Pana in acest moment s-a mers cu serviciul, sa speram ca Halep va fi un pic mai inspirata la retur in game-ul urmator...Un break venit devreme ar putea sa o afecteze din punct de vedere moral pe Eugenie







1:1 Simona este agresiva, face pasul in teren, conduce punctul si il castiga cu o dreapta inside-in (0-15). Intentiile sunt clare: agresiva la retur, sa faca cat mai repede break-ul. Urmeaza insa un punct in care Eugenie face pasul la fileu si se impune dupa un voleu drive de backhand (15-15). Face si o dubla greseala Eugenie, s-a simtit teama de returul violent al Simonei (15-30). Dreapta se opreste in fileu, un mic cadou facut de Halep (30-30). Pe o accelerare, Simona ramane un pic pe spate, iar mingea pluteste in afara terenului: minge de 1-1. Se face 1-1, inca un retur in afara terenului din partea jucatoarei noastre







1:0 Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Genie este agresiva inca de la primul schimb: lovitura decisiva cu dreapta in lung de linie (0-15). Egalitate, dupa ce Simona a trimis pe linie (15-15). Va fi foarte important ca Halep trimita cu primul serviciu - Eugenie forteaza inca o data, mingea se duce in afara terenului: 30-15. Asa cum scriam si in prezentare, Eugenie va incerca sa scurteze punctele, cunoscut fiind faptul ca nu prea are sanse in raliurile lungi, intense (40-15). O prima eroare cu backhandul de partea Simonei, scorul se strange (40-30). Primul serviciu inca nu functioneaza. Game-ul ii revine Simonei: Bouchard a trimis la limita, a fortat, mingea nu a prins terenul







S-a incheiat incalzirea, va incepe partida in curand







Simona a intrat prima pe teren, ea fiind urmata de Eugenie







Vreme frumoasa la Dubai (23 de grade), mai este putin timp si cele doua jucatoare voi iesi la incalzire







2014 a fost anul de graţie pentru jucătoarea desprinsă parcă de la prezentările de modă. De atunci, cariera lui Eugenie Bouchard a tot luat-o la vale, canadianca având săptămâni bune petrecute în apropierea locului 100 mondial. Acum se află pe 79 în lume şi o întâlnește pe Simona Halep în turul doi de la Dubai. Meciul este în direct pe Digisport 1 şi LiveText pe HotNews.ro.





Cifrele lui Bouchard în 2019



Multe dintre bătăile de cap ale canadiancei vin atunci când este vorba de serviciu. A comis de la începutul anului și până acum 17 duble greșeli (și 10 ași), iar cu primul serviciu a câștigat în medie 62,7% din puncte. Pe al doilea s-a impus în 43,9%, cifre suficiente pentru a ne da seama că Eugenie este vulnerabilă de la lansare și că Simona trebuie să pună o presiune mare atunci când este vorba de retur.



În general nu câștigă prea multe puncte pe primul serviciu al adversarei (ne referim din nou la sezonul în curs), dar mai recupează pe al doilea (un capitol la care nici Simona nu stă prea grozav, de multe ori al doilea serviciu al ei fiind unul slab, ofertant).



Simona are cu siguranță un avantaj important atunci când schimburile se vor prelungi (are tot interesul să facă acest lucru), Eugenie nefiind o jucătoare care să poată face în general față raliurilor dure, în care să fie nevoită să lovească din deplasare.



Genie a căutat mereu să închidă punctele cât mai repede, iar loviturile sale plate pot fi un avantaj dacă prinde o zi fastă (ia mult din timpul de reacție al adversarelor tenisul său bazat pe multe lovituri plate). Răspunsul Simonei pentru acest gen de lovituri trebuie să fie bazat pe mingi cu "adâncime" și cu mult topspin (mai ales pe forehand).



În mod evident, partida se câștigă pe teren și nu în statistici, însă ele oferă câteva idei despre tenisul pe care îl poate produce Eugenie în acest punct al carierei. Simona este văzută favorită clară, însă până la urmă acest lucru nu o face câștigătoare înaintea disputării partidei.



Bouchard și variațiile din clasamentul mondial



2014 - a încheiat anul pe locul 7 WTA

2015 - locul 48

2016 - locul 47

2017 - locul 81

2018 - locul 89



Victorii/înfrângeri în ultimii ani pentru Bouchard:



2015: 12-18

2016: 31-24

2017: 13-21

2018: 27-19

2019: 5-4.



Victorii/înfrângeri pe hard în carieră:

Halep: 203/92

Bouchard: 136/105



Ce a spus Bouchard înainte de meciul cu Simona:

"Meciul cu Simona Halep nu a fost unul bun pentru mine. Nu vreau să fac o comparaţie între cum am fost în diverse momente. Voi merge acolo şi voi încerca să îmi dau cea mai bună şansă. Nu vreau să am regrete. Acesta este obiectivul meu numărul unu. Încerc să nu mai fiu o perfecţionistă. Cred că sunt mai atentă acum, odată cu trecerea timpului. Găsirea unui echilibru este importantă. Am urmărit finala French Open de anul trecut şi m-a inspirat. Ea poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea. Trebuie să înţelegi că joci împotriva unui zid agresiv şi trebuie să încerci să găseşti câteva crăpături şi să îţi încerci şansa" - Eugenie Bouchard, citată de News.ro.



Halep vs Bouchard, meciuri directe:

2018, Australian Open: 6-2, 6-2 pentru Halep

2014, Turneul Campioanelor: 6-2, 6-3 pentru Halep

2014, Wimbledon: 7-6(5), 6-2 pentru Bouchard

2014, Indian Wells: 6-2, 1-6, 6-4 pentru Halep



"Dubai Duty Free Tennis Championships" se dispută în perioada 17-23 februarie, face parte din categoria "Premier 5", se joacă pe hard și are premii totale în valoare de $2,828,000. Directorul competiției este Salah Tahlak, iar câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (2017 și 2018). Simona Halep s-a impus în 2015. Primele patru favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitova și Karolina Pliskova.