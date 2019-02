WTA Dubai: Simona Halep vs Eugenie Bouchard se va disputa marți, în jurul orei 12:00

Simona Halep in actiune

Organizatorii turneului Premier 5 de la Dubai au anunțat programul zilei de marți, disputa dintre Simona Halep (2 WTA) și Eugenie Bouchard (79 WTA) urmând să fie a treia de pe arena centrală (se va disputa undeva după ora 12:00). Confruntarea va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro.





Ziua de tenis pe arena centrală va începe la ora 11:00 (ora locală), adică 09:00 în România. Sunt programate două meciuri înainte de confruntarea Simonei cu Eugenie: Katerina Siniakova vs Petra Kvitova și Ons Jabeur vs Elina Svitolina.





Ce a spus Bouchard înainte de meciul cu Simona:





"Meciul cu Simona Halep nu a fost unul bun pentru mine. Nu vreau să fac o comparaţie între cum am fost în diverse momente. Voi merge acolo şi voi încerca să îmi dau cea mai bună şansă. Nu vreau să am regrete. Acesta este obiectivul meu numărul unu. Încerc să nu mai fiu o perfecţionistă. Cred că sunt mai atentă acum, odată cu trecerea timpului. Găsirea unui echilibru este importantă. Am urmărit finala French Open de anul trecut şi m-a inspirat. Ea poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea. Trebuie să înţelegi că joci împotriva unui zid agresiv şi trebuie să încerci să găseşti câteva crăpături şi să îţi încerci şansa" - Eugenie Bouchard, citată de News.ro.





Halep vs Bouchard, meciuri directe:





2018, Australian Open: 6-2, 6-2 pentru Halep

2014, Turneul Campioanelor: 6-2, 6-3 pentru Halep

2014, Wimbledon: 7-6(5), 6-2 pentru Bouchard

2014, Indian Wells: 6-2, 1-6, 6-4 pentru Halep





"Dubai Duty Free Tennis Championships" se dispută în perioada 17-23 februarie, face parte din categoria "Premier 5", se joacă pe hard și are premii totale în valoare de $2,828,000. Directorul competiției este Salah Tahlak, iar câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (2017 și 2018). Simona Halep s-a impus în 2015. Primele patru favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitova și Karolina Pliskova.





