Thierry Van Cleemput: "Nu am armele necesare să o ajut pe Simona Halep. Nu vreau să fiu antrenorul ei doar pentru un salariu"

Colaborarea dintre Simona Halep și Thierry Van Cleemput s-a încheiat după un singur turneu, cel de la Doha (acolo unde Simona a ajuns până în finală). Antrenorul a discutat cu presa din Belgia și a fost cât se poate de sincer: "Nu aveam armele necesare să o ajut pe Simona. Nu vreau să fiu antrenorul ei doar pentru a avea un salariu".





Ce a spus Thierry Van Cleemput despre colaborarea cu Simona Halep







"Vreau să spun că totul a decurs bine la Doha, Simona e o campioană grozavă şi o fată de nota 10. A avut un turneu bun. Dar nu ne potrivim, nu o pot ajuta. Am vrut să avem o perioadă de probă, de aceea m-am şi dus la Bucureşti (n.r. înainte de duelul din Fed Cup, contra Cehiei). Am vrut să vedem cum stăm înainte să începem oficial colaborarea. Nu a fost o perioadă rea, dar cum am spus, nu pot să o ajut.







Nu îmi e frică să spun acest lucru, nu pot să îi ofer anumite lucruri sau nu ştiu cum să o fac. Ea a strălucit la Doha graţie calităţilor sale. Dacă juca rău, nu era vina mea. Cum şi faptul că a jucat atât de bine nu mi se datorează. Nu am armele să o ajut, nu am vrut să fiu antrenorul ei doar pentru a fi tehnicianul Simonei Halep şi a avea un salariu.







Vreau să îmi fac cât mai bine datoria de antrenor şi să ajut. Amândoi am înţeles că ar fi o greşeală o colaborare. Nu este vina mea şi nici a ei" - Thierry Van Cleemput pentru rtbf.be, conform Digisport.





"Voi face un pas în spate, voi rămâne însă calm. Mă voi concentra pe familie, îl voi urmări pe fiul meu jucând fotbal, vreau să am grijă de familie. Viitorul meu va fi acolo unde voi avea nevoie să fiu. Este posibil să mă întorc la a pregăti tinerele speranțe" - Thierry Van Cleemput.







Simona Halep și Thierry Van Cleemput au discutat pentru prima dată la Melbourne, pe durata Australian Open, iar apoi antrenorul belgian a venit în București acolo unde a participat la pregătirile Simonei. Qatar Total Open a fost primul și singurul turneu oficial la care belgianul de 50 de ani s-a aflat în loja jucătoarei noastre.



Simona Halep va evolua în această săptămâna la turneul de categorie "Premier 5" de la Dubai, unde va juca direct în turul al doilea, cu Eugenie Bouchard (Canada).





