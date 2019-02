Americanul Reilly Opelka (89 ATP) a câștigat primul titlu ATP din carieră, la New York, după ce l-a învins în finală pe canadianul Brayden Schnur (154 ATP), scor 6-1, (7)6-7, 7-6(7). Pe parcursul turneului, Opelka a servit nu mai puțin de 156 de ași (2,11m înălțime).

Până în finală, Reilly a mai trecut de Adrian Mannarino (51 ATP), Denis Istomin (102 ATP), Guillermo Garcia-Lopez (101 ATP) și John Isner (9 ATP).

