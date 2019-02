VIDEO Simona Halep, cel mai frumos punct al turneului de la Doha - Românca a ocupat patru locuri într-un top 10 al celor mai spectaculoase lovituri

Simona Halep a pierdut finala de la Doha (6-3, 4-6, 3-6 cu Elise Mertens), dar se poate lăuda cu cel mai frumos punct câștigat în acest turneu. De altfel, românca a ocupat patru poziții într-un TOP 10 al celor mai spectaculoase lovituri reușite în Qatar. Pe primul loc, WTA a ales un punct bifat de Halep în sferturile de finală cu Julia Goerges.

Cel mai frumos punct al turneului de la Doha a fost câștigat de Simona Halep în partida cu Julia Goerges. Jucătoarea din Germania a pus o scurtă inteligență, însă Halep a ajuns la minge și a trimis o lovitură care a lăsat-o fără răspuns pe Goerges. Execuția fostului lider mondial a fost aplaudată chiar și de adversara sa.

În topul celor mai frumoase zece lovituri de la Doha, Halep ocupă mai multe poziții. Românca se află și pe locul 8, tot cu o lovitură reușită în partida cu Goerges. Desfășurarea punctului a fost una asemanătoare: Goerges a apelat la o scurtă, Halep a sprintat și trimis impecabil, ridicând publicul în picioare.

Pe locul 6 se găsește tot Simona Halep. WTA a ales o lovitură reușită de româncă în finala cu Elise Mertens: un rever superb în lung de linie. În fine, pe poziția a treia se află un punct extrem de spectaculos câștigat de Halep în meciul cu Lesia Tsurenko, din turul al doilea. Jucătoarea noastră a avut răspuns pentru orice minge trimisă de ucraineancă în acel schimb, închizând punctul cu un voleu.



Topul complet al loviturilor:

1. Simona Halep (cu Goerges)

2. Julia Goerges (cu Halep)

3. Simona Halep (cu Tsurenko)

4. Julia Goerges (cu Riske)

5. Kiki Bertens (cu Suarez Navarro)

6. Simona Halep (cu Mertens)

7. Elise Mertens (cu Kerber)

8. Simona Halep (cu Goerges)

9. Angelique Kerber (cu Konta)

10. Su-Wei Hsieh (cu Muchova)



Vezi mai jos cele mai frumoase zece lovituri de la Doha:



The golden falcon may have flown off with Elise Mertens, but these Top 10 shots from #QTO2019 truly soared. \uD83D\uDE0D\uD83D\uDC4F\uD83D\uDCAF pic.twitter.com/SvdESS3l8Q