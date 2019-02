VIDEO WTA: "Nu vezi asta în fiecare zi" - Halep a câștigat 18 puncte consecutive în finala cu Mertens

În finala de la Doha contra Elisei Mertens, Simona Halep a reușit o serie incredibilă de 18 puncte consecutive. De la 3-3 în primul set, românca a făcut o adevărată demonstrație de tenis: a câștigat 12 puncte consecutive și nu i-a mai lăsat nicio șansă belgiencei. Seria a continuat și în setul al doilea, până la scorul de 1-0, 30-0. "Nu vezi asta în fiecare zi", a fost reacția WTA pe Twitter.

Vezi mai jos cele 18 puncte consecutive câștigate de Halep:



You don't see this every day!@Simona_Halep ripped off 18 straight points in the #QTO2019 final. pic.twitter.com/yavstSPuH4