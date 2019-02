​VIDEO Simona Halep, după ce a pierdut finala de la Doha: "Am vrut să plec cu acest frumos trofeu, dar nu am putut azi"

​Simona Halep a fost învinsă în finala de la Doha, deși a avut 6-3, 2-0 în partida cu Elise Mertens. La ceremonia de premiere, numărul 3 WTA a declarat că a avut o săptămână extenuantă și și-a dorit să plece acasă cu trofeul, însă nu a avut resursele necesare pentru a se impune. "Am vrut să plec cu acest frumos trofeu, dar nu am putut azi", a spus Halep.





"Sincer, am vrut să plec cu acest frumos trofeu, dar nu am putut azi. Felicitări, Elise, ai avut o săptămână extraordinară, îţi urez tot ce e mai bun în viitor. Este totuşi o finală, chiar dacă am pierdut-o. E ceva special să joci o finală şi venind după FedCup, a fost o săptămână extenuantă. Este un mare sentiment să vin şi să joc finala, le mulţumesc tuturor celor care au organizat acest turneu, este un eveniment extraordinar. De câte ori vin aici, vin cu inima deschisă şi de aceea joc cel mai bun tenis", a declarat Halep, la festivitatea de premiere, potrivit News.ro.



"Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi venit şi m-aţi susţinut şi celor de acasă le mulţumesc că sunt alături de mine cu tot sufletul", a spus Halep, în limba română.





Ce a spus Elise Mertens:





"Simona este o mare jucătoare! Toată lumea a muncit foarte mult pentru acest trofeu și este o mare bucurie faptul că l-am câștigat. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici, am văzut steagul belgian aici, înseamnă mult pentru mine! (...) Este un mare eveniment, mulțumesc Qatarului pentru că l-a făcut posibil", a declarat Elise Mertens, potrivit Digi Sport.



Simona Halep a fost învinsă de belgianca Elise Mertens (locul 21 WTA) în finala turneului de categorie Premier de la Doha, scor 3-6, 6-4, 6-3. A fost prima victorie a lui Elise Mertens în fața Simonei Halep, după două înfrângeri consecutive. Pentru finala bifată la Doha, Simona Halep va primi 84.850 de dolari şi 305 de puncte WTA. De cealaltă parte, Elise Mertens va fi recompensată cu 158.895 de dolari şi cu 470 de puncte în clasamentul WTA de simplu. Începând de luni, Simona va reveni pe locul doi în ierarhia mondială.