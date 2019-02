​WTA Doha: Elise Mertens, adversara Simonei Halep din marea finală (6-4, 2-6, 6-1 vs Angelique Kerber) - Simona conduce cu 2-0 în confruntările directe

Elise se află la a doua victorie în fața unei jucătoare de TOP 10 în această săptămână, la Doha. Belgianca a trecut în sferturi de Kiki Bertens (8 WTA, cap de serie numărul 5), scor 6-4, 6-3. Pe parcursul turneului, Elise le-a mai învins pe Katerina Siniakova (44 WTA, scor 6-4, 6-2) și Kristyna Pliskova (90 WTA, scor 6-2, 7-6).



În noiembrie 2018, Mertens a ocupat cea mai bună poziție din cariera sa: locul 12. Aceasta are patru titluri în palmares: Hobart în 2017, Hobart, Lugano și Rabat în 2018. La dublu, Elise are șase finale câștigate din zece disputate.



Ultimul punct al partidei dintre Mertens și Kerber:

.@elise_mertens reaches the biggest final of her career at @QatarTennis!



Upsets Kerber, 6-4, 2-6, 6-1! pic.twitter.com/gMyZMe601i