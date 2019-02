LIVEText Simona Halep vs Elina Svitolina 6-3, 1-2

Dreapta inversa puternica, defensiva Simonei nu mai are un raspuns pe masura (15-0).







1:2 Svitolina trimite prea tare, mingea nu prinde terenul (15-0). Din deplasare, Halep incearca sa trimita in lung de linie, dar nu ii iese miscarea (15-15). Departe de minge, Simona incearca cu reverul in lung de linie, inca o eroare (15-30). Doua mingi de break (15-40), Elina s-a trezit la viata: a castigat punctul cu un rever superb in cross. Cu un joc mai bun, mai agresiv, Svitolina face break-ul, conduce cu 2-1, iar acum va urma la serviciu...Momente bune pentru sportiva din Ucraina: mai prezenta in joc, mai activa, mai inspirata







1:1 Doua erori ale Simonei, a fortat, cautand liniile: 30-0 pentru Svitolina. Elina continua sa serveasca foarte bine, nimic de facut pentru Halep (40-0). In criza de timp si de idei, Simona incearca o scurta, dar aceasta se opreste in burta fileului. Game pentru Svitolina, este 1-1







1:0 Setul al doilea incepe cu Simona la serviciu. Primul punct ii revine Elinei, dupa ce passingul Simonei s-a oprit in fileu. Inca o minge lunga a Simonei o incomodeaza pe Svitolina (15-15). Desi Elina se apara foarte bine, Simona o toaca marunt, pas cu pas, pana cand aceasta greseste (30-15). Svitolina pare fara solutii in aceste momente, mingea vine in continuu la ea in teren (40-15). Din retragere, Halep nu mai poate inalta mingea, iar ea ramane in plasa (40-30). Din pacate, lucrurile se complica dupa o eroare a Simonei cu reverul (40-40). Forehand inside-in minunat: avantaj Simona. Reverul deschide perfect terenul, mingea cade in coltul terenului, game-ul este al Simonei: 1-0







6:3 Retur la limita al Simonei, Elina nu mai are ce face: 15-15. Dupa ce a dominat schimbul, Simona a trimis putin in afara terenului cu dreapta in cross lung (30-15). Simona nu o iarta pe adversara din preajma fileului: 30-30. A fost o minunata dreapta in lung de linie. Formidabil se apara Simona, returneaza o minge in plus, iar Elina returneaza in fileu: minge de set. O dreapta inversa se opreste in fileu, ce pacat! Elina era invinsa, dar fileul nu a fost de acord ca setul sa se incheie aici...Backhand in cross de nereturnat - a doua minge de set pentru Simona. Nici de aceasta data nu se incheie setul: Elina a trimis o lovitura castigatoare cu reverul in cross, egalitate. Reluarea oficiala arata aut, este a treia minge de set pentru Halep. Mansa se incheie cu o dubla greseala a Elinei, 6-3 pentru Halep (7/13 raportul lovituri castigatoare / erori nefortate de partea Simonei). Setul a durat 34 de minute.







5:3 Cel mai lung schimb al partidei ii revine Simonei, incredibil se apara Svitolina (15-0). Dupa ce a castigat punctul, Simona a strans pumnul. Inca un raliu cu mare risipa de energie, ii revine insa tot Simonei. Este puternica pe picioare, rezista foarte bine de pe baseline. Vine apoi un as, 40-0. Venita la fileu, Halep este neinspitata, incearca un contre-pied, dar Svitolina intuieste: 40-15. Da, jocul Simonei este mai consistent, iar tabela nu ramane insensibila: 5-3 pentru jucatoarea noastra







4:3 Elina este usor rigida, trimite mult cu dreapta, evita reverul, dar greseste (15-15). Svitolina revine insa cu un serviciu plasat perfect, la exterior (30-15). Serviciu-voleu, Elina iese cu bine dintr-un game care se putea complica (40-15). As la teu, game-ul a fost unul castigat de Elina, Simona conduce acum cu 4-3 si va servi cu mingi noi







4:2 Serviciul doi este ofertant, iar Elina profita (0-15). Alergata dintr-un colt in altul, Halep nu mai poate returna, mingea se opreste in plasa (0-30). Reverul Simonei pe contre-pied este minunat: 15-30. Svitolina se deplaseaza si loveste cu dreapta din zona de rever, dar minge ramane in plasa (30-30). Trei mingi la rand castigate de Simona: 40-30. A jucat cu mingi lungi, aproape de linia de fund. Cu un pas si jumatate in teren, Svitolinei i se deschid unghiurile, iar aceasta inchide punctul cu o dreapta inside-in: egalitate. Contre-pied superb, Simona a dominat un schimb dur, iar acum are o minge de 4-2...Da, se face 4-2, Simona a trimis o minge fix pe tusa de fund, nimic de facut pentru Elina...







3:2 Simona continua sa aiba adancime in executii, iar acest lucru o incomodeaza vizibil pe Elina (plus vantul de rigoare). Apare o eroare si pe reverul Simonei: 15-15. Dreapta trimite mingea mult in afara terenului, Simona nu si-a gasit pasii inainte de executie (30-15). Svitolina face pasul la fileu, iar Simona rateaza complet un passing (40-15). Purtata un pic si de vant, mingea aterizeaza pe tusa, game-ul ii revine Elinei. Este 3-2 pentru Halep, cu un break avantaj. Simona urmeaza la serviciu...







3:1 Elina se grabeste la retur, dar nu executa cum trebuie un forehand, iar mingea se opreste in fileu (15-0). Inca o eroare la retur: 30-0. Rever in lung de linie minunat: 40-0. Pana acum, game solid de serviciu pentru Halep. Svitolina prinde tusa, nimic de facut pentru Halep: 40-15. Avantajul break-ului a fost consolidat, Simona are acum 3-1 pe tabela...







2:1 Elina accelereaza cu dreapta in cross, iar defensiva Simonei cedeaza (15-0). S-a cam trecut peste faza de tatonare, deja se joaca cu toate armele la vedere. Un schimb lung de pe mijlocul terenului ii revine Simonei. Pe reluari se poate vedea cum mingea capata unele traiectorii ciudate din cauza vantului (a cam batut toata saptamana la Doha). Pe o minge mai moale a Simonei, Svitolina face pasul in teren si apoi trimite fara sperante cu dreapta in cross lung (40-15). Este deja un meci de uzura, desi acesta este doar al treilea game...Dubla greseala, vantul joaca un rol important in aceste momente, 40-40. Prima minge de break a Simonei: Halep a revenit de la 15-40. Este solid jocul sau de pe baseline. Simona trimite puternic si aspru cu backhandul in cross lung, iar Elina se recunoaste invinsa. Este primul break al partidei, Halep conduce cu 2-1, ne apropriem de 15 minute de joc, o intalnire cu mare risipa de energie...







1:1 Elina pare mai energica pe picioare, Simona este usor pasiva. Nu isi poate face jocul, Elina este cea care este, pana acum, mai inspirata (0-15). Simona face pasul la fileu si castiga punctul dupa ce a trimis destul de bine cu voleul (15-15). Primul serviciu nu a intrat pana acum in teren. Inca o eroare, de aceasta data una fortata: 15-30. In sfarsit un serviciu bun, 30-30. Lob care iese in afara terenului, sunt deja doua mingi de break pentru Svitolina (15-40). Prima este anulata cu un serviciu la exterior, spre reverul adversarei. Da, se evapora si a doua minge de break, dupa un raliu condus categoric de Simona (40-40). Reverul in lung de linie isi face treaba, Simona intra pas cu pas in meci si castiga un game dificil, in care a fost nevoita sa salveze doua mingi de break...







0:1 Meciul a inceput cu Svitolina la serviciu. Un prim retur in fileu al Simonei (15-0). Reverul trimite mingea in aut, Simona a incercat o lovitura in lung de linie (30-0). Elina trimite in mai multe randuri cu slice-ul, cunoaste ca acest tip de lovitura o incomodeaza pe Halep (40-0). Primul punct castigat de Simona, a fost un duel de pe mediana (40-15). Nu este tocmai un inceput fericit de meci pentru Simona: usor rigida, tensionata, cu deja patru erori nefortate...







Halep si Svitolina au ajuns in semifinale fara sa piarda vreun set







A inceput incalzirea de pe teren, in curand va incepe meciul contand pentru semifinalele turneului de la Doha







Marija Cicak este arbitrul din scaun al partidei







Elina si Simona au intrat pe teren







Cele doua jucatoare se afla pe tunel, executa unele miscari de incalzire







Simona Halep este fără set câştigat în faţa Elinei Svitolina în ultimele trei partide, perioadă în care sportiva noastră a cedat, printre altele, manşe cu scorurile de 6-0, 6-1, 6-1. Jucătoarea din Ucraina este puternică la aproape toate capitolele, Elina având un stil de joc care se pliază perfect pe ceea ce joacă Halep (se foloseşte mult de forţa loviturilor venite din terenul advers, are răspunsuri bune la atacurile în cross). Disputa din semifinalele turneului WTA de la Doha va fi în direct pe Digisport şi LiveText pe HotNews.ro de la ora 15:30.