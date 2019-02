WTA Doha: Simona Halep, fără set câștigat în ultimele trei partidei directe - Elina Svitolina adoră stilul de joc al Simonei

Simona Halep este fără set câștigat în fața Elinei Svitolina în ultimele trei partide, perioadă în care sportiva noastră a cedat, printre altele, manșe cu scorurile de 6-0, 6-1, 6-1. Jucătoarea din Ucraina este puternică la aproape toate capitolele, Elina având un stil de joc care se pliază perfect pe ceea ce joacă Halep (se folosește mult de forța loviturilor venite din terenul advers, are răspunsuri bune la atacurile în cross). Disputa din semifinalele turneului WTA de la Doha va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 15:30.







În acest an, Svitolina a înregistrat două înfrângeri: cu Aliaksandra Sasnovich la Brisbane (4-6, 6-0, 3-6) și cu Naomi Osaka (4-6, 1-6) în sferturi la Australian Open. Are în total șase victorii în debutul lui 2019.







Svitolina este cu siguranță o jucătoare care adoră stilul Simonei. Se folosește de unghiurile deschise de Halep, îi place ritmul dictat de sportiva noastră și nu are nicio problemă în a sta cât este nevoie într-un schimb pentru a-l câștiga.







Puternică din punct de vedere fizic, Elina impresionează la capitolul combativitate. În plus, sportiva din Ucraina este capabilă să producă lovituri câștigătoare din ambele părți: are un forehand puternic și plat la nevoie, în timp ce backhand-ul are stabilitate, deschide bine terenul în cross și este decisiv în nenumărate rânduri în lung de linie.







Svitolina este genul de jucătoare inteligentă pe teren, capabilă să ascundă foarte bine scurtele și să rupă ritmul atunci când raliul pare interminabil.







Simona i-a <furat> adversarei doar 13 game-uri în ultimele trei meciuri directe, ultimul succes al jucătoarei noastre venind la Roland Garros, în 2017.







Sigur, nu este Julia Goerges sau Karolina Pliskova la serviciu (nu produce atâția ași), dar are procentaje bune de la lansare - are o capacitate incredibilă de a servi foarte bine, aspru, apăsat, atunci când se află într-o situație dificilă. Nu mai vorbim despre deplasare, capitol unde stă foarte bine (cele două se află foarte aproape din acest punct de vedere).







În concluzie, pe Simona o așteaptă un meci infernal, un adevărat test pentru începutul lui 2019. Adversara este puternică în meciurile directe, Svitolinei plăcându-i stilul de joc adoptat de Simona de pe linia de fund.







Diferența s-ar putea face la micile detalii, putând exista varianta <distanței> de doar câteva puncte la finalul disputei din semifinalele turneului de la Doha.







Un lucru e clar, va fi o adevărată bătălie din punct de vedere fizic (și mai ales mental), cele două sportive fiind pregătite să ducă meciul spre tărâmul epuizării.







Ce spune Simona despre confruntarea cu Svitolina:





"Suntem amândouă puternice pe picioare. Alergăm bine și lovim mingea destul de bine. Suntem în top și cred că toate suntem la un nivel înalt așa că mentalul cred că va face diferența.







Eu îmi amintesc meciul de la Roland Garros, atunci când am câștigat. Va fi un meci greu, evident, o provocare. Nu am jucat cum mi-am dorit în anumite partide împotriva ei. Am șansa să schimb acest lucru și să ies de pe teren fără regret. O să lupt și o să încerc să câștig" - Simona Halep, pentru corespondentul Digisport la Doha, Gabriel Morariu.







Ce crede Svitolina despre duelul cu Halep





"Am avut partide foarte disputate în trecut, mereu au fost meciuri fizice aşa că trebuie să fiu pregătită pentru asta. Cu siguranţă va fi o semifinală frumoasă, abia aştept astfel de meciuri pentru a-mi îmbunătăţi jocul şi pentru a evolua mai bine" - Elina Svitolina, pentru Digisport.





Simona Halep, rezultate pe hard în 2019: 5/2 (victorii/înfrângeri)

Simona Halep, rezultate pe hard în carieră: 202/91





Elina Svitolina, rezultate pe hard în 2019: 6/2 (victorii/înfrângeri)

Elina Svitolina, rezultate pe hard în carieră: 196/83.







Halep vs Svitolina, meciuri directe 3-4:





2018, Roma: 6-4, 6-0 pentru Svitolina

2017, Singapore: 6-3, 6-4 pentru Svitolina

2017, Toronto: 6-1, 6-1 pentru Svitolina

2017, Roland Garros: 3-6, 7-6(6), 6-0 pentru Halep

2017, Roma: 4-6, 7-5, 6-1 pentru Svitolina

2014, FedCup: 6-3, 7-5 pentru Halep

2013, Sofia: 6-1, 6-1 pentru Halep.





Semifinale:





Simona Halep (1) vs Elina Svitolina (4) / de la 15:30

Angelique Kerber (3) vs Elise Mertens / de la 17:00.