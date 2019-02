WTA Doha: Simona Halep vs Lesia Tsurenko 6-2, 6-3/ Halep, calificarea în sferturi și revenirea pe locul doi în clasamentul WTA

Deși scorul ar putea să indice acest lucru, partida Simonei cu Lesia Tsurenko nu a fost o plimbare prin parc, Halep fiind nevoită să își ridice de mai multe ori nivelul de joc pentru a trece de incomoda jucătoare din Ucraina (locul 24 WTA), scor 6-2, 6-3, după o oră și 19 minute. Și dacă tot a venit vorba de ierarhia mondială, în urma victoriei și calificării în sferturile de la Qatar Open, Halep va reveni de săptămâna viitoare pe locul doi în lume. Pentru un loc în semifinale, Simona se va lupta cu Julia Goerges (favorită numărul nouă).



A fost a șasea victorie din tot atâtea meciuri pentru Simona în fața Lesiei Tsurenko.

În sferturi, Halep se va duela cu Julia Goerges (favorită numărul nouă). Simona are 2-0 în meciurile directe. După victoria de miercuri, Halep va urca începând de săptămâna viitoare pe locul 2 în clasamentul WTA. Pentru parcursul de până acum, Simona Halep va primi 24.360 dolari şi 100 de puncte WTA. La ediția de anul trecut, jucătoare noastră a ajuns până în semifinale (a abandonat înaintea duelului cu Garbine Muguruza).



Ultimul schimb al partidei Halep vs Tsurenko:



"A fost un meci bun, în opinia mea. Vin din sală, aşa că nu este uşor să-mi adaptez jocul pentru afară. Dar am simţit bine mingea, am jucat bine azi, a fost un pic dificil în setul secund pentru că am fost condusă cu 3-1, dar am rămas concentrată şi mi s-a părut că am fost suficient de puternică să revin. Nu contează acum clasamentul, joc doar ca să câştig fiecare meci, intru pe teren, joc şi încerc să văd cât de bună pot fi. Dacă sunt a doua acum, voi lupta să devin numărul 1 din nou, dar acum vreau să mă bucur de tenis şi să fiu bucuroasă pe teren" - Simona Halep, la interviul de pe teren.







Despre victoria de la FedCup





"A fost un sentiment extraordinar să câştigăm întâlnirea cu cea mai bună echipă din lume, Cehia, nu este uşor să joci împotriva acelor fete, sunt campioane, iar câştigarea acelei întâlniri a însemnat mult pentru noi, toate. Avem o echipă mare, suntem apropiate una de alta, ne împingem una pe alta şi e o plăcere să-l avem pe căpitanul nostru pe teren. A fost un sentiment frumos să câştig pentru ţara mea şi vreau să câştigăm şi semifinala, aşa că haideţi fetelor" - Simona Halep, citată de News.ro.





Statistica partidei Halep vs Tsurenko:



Ași: 2-2

Duble greșeli: 6-6

Lovituri câștigătoare: 16-15

Erori neforțate: 24-33

Puncte de break convertite: 5/9 vs 2/7

Total puncte câștigate: 73-61

Durată meci: 1h 19 min.





Desfășurarea LiveText a partidei Simona Halep vs Lesia Tsurenko:







6:3 Tsurenko pare sa fi abandonat lupta: greseste tot mai mult, pare coplesita de jocul Simonei (30-0). Serviciu impecabil, trei mingi de meci (40-0). Retur direct castigator al Lesiei (40-15). Nu se mai poate intampla nimic: Halep serveste puternic, iar Tsurenko nu mai poate returna: meciul se incheie aici, 6-2, 6-3.







5:3 Simona forteaza in lung de linie, dar nu a fost cea mai inspirata decizie (15-0). Nici Tsurenko nu are solutiile la purtator, iar mingea se duce in aut (15-15). Reverul in cross este lung, dar prea lung - punctul ii revine Lesiei, ea conduce acum cu 30-15. Simona este dezlantuita, iar forehandul este incredibil: 30-30. Ar putea fi momentul in care sa forteze break-ul...Simona prinde linia, este minge de break pentru Halep. Din pacate, Simona trimite in afara terenului, egalitate. Moment bun ratat de jucatoarea noastra. Cu ceva emotie in brat, Tsurenko nu face miscarea completa si rateaza un backhand - a doua minge de break. Din urcare, Simona trimite formidabil cu o dreapta plata - este break, Halep va servi (cu mingi noi) pentru a castiga partida





4:3 Eroare cu reverul din partea Simonei - Lesia sta foarte bine pe picioare in schimburi, returneaza aproape orice. Departe de minge, Halep trimite de pe calcaie, iar lovitura nu trece de fileu: 0-30. Lung de linie de referinta, ce lovitura a reusit Simona cu forehandul (15-30). Lesia greseste o minge inalta, lovita de peste umar, se face 30-30. Halep conduce schimbul cu dreapta, o plimba pe Lesia, iar punctul ii revine: 40-30. Trei mingi la rand castigate de Simona. Tsurenko nu calibreaza o dreapta inversa, iar game-ul ii revine Simonei: este 4-3 in favoarea jucatoarei noastre. Tsurenko a condus la un moment dat cu 3-1 in setul al doilea







3:3 Cel mai lung schimb al partidei ii revine adversarei, Halep nu si-a mai putut regla respiratia si a incercat o scurta - mingea s-a oprit in burta fileului (incredibila defensiva aratata de Lesia). Tsurenko resimte duritatea a doua schimburi cu risipa mare de energie, rateaza lovituri, iar Halep are doua mingi de break (15-40). Da, vine break-ul, Simona egaleaza la 3. Fanii romani isi fac simtita prezenta







2:3 Halep face pasul in fata si nu numai ca ajunge la o minge, dar o si returneaza imparabil - Lesia aplauda executia (15-0). Simona pare mai activa pe picioare, trimite stanga-dreapta, iar punctul ii revine (30-0). Lesia se deplaseaza pentru a lovit cu forehandul, iar lovitura este una decisiva (30-15). Dubla greseala, Simona o tine in game cu erorile sale pe adversara. O ajuta primul serviciu (40-30). Inca un aut, Halep un scapa de acest game - egalitate. Mai mult, apare o minge de break. Cu ajutorul unui rever mai aspru, Simona salveaza mingea de break. Doua erori ale Lesiei, acum Halep are minge de game. Simona isi salveaza serviciul, modifica tabela la 2-3, iar acum trebuie sa fie cat mai inspirata si agresiva la retur...







1:3 As al Lesiei (15-0). Simona continua sa fie neinspirata si parca fara motivare: 30-0. Scapa mult un rever, se face 40-0. Este clar, Simona nu traverseaza un moment prea fericit. Halep cere un challenge, dar mingea este suficient in afara terenului: se face 3-1, este nevoie de un game bun de serviciu...







1:2 Tsurenko incepe sa trimita mult cu slice-ul pe rever, iar Simona este usor incomodata (0-30). Vine si o dubla greseala, pare genul acela de game in care Simona este dispusa sa faca multe cadouri...Da, asa se intampla, break la zero...Au fost minute mai putin inspirate pentru Halep, iar Lesia a castigat fara emotii. Este 2-1 si urmeaza la serviciu jucatoarea din Ucraina







1:1 Tsurenko are procentaje mai bune la serviciu in acest game, lucru care o ajuta sa castige mai lejer unele puncte (30-15). Dintr-o pozitie joasa, Halep trimite cu reverul, dar o face prea puternic: 40-15. Lesia rateaza un forehand simplu, 40-30. Atunci cand isi face bine pasii, Tsurenko trimite foarte bine cu dreapta: game-ul ii revine, este 1-1







1:0 Tsurenko trimite puternic, iar dreapta Simonei nu poate returna mingea in teren (0-15). Tsurenko nu indoaie suficient picioarele, iar mingea nu trece de plasa: 15-15. Super joaca Simona: dreapta inversa a tocat marunt reverul adversarei, iar punctul a fost inchis cu un smash. Lesia face pasul la fileu, loveste foarte bine cu voleul (unul care nu era deloc usor), iar scorul devine 30-30. Serviciul o ajuta pe Halep: minge de 1-0. Se face 1-0, nu a fost insa un game castigat lejer de Halep...







6:2 Contre-pied de efect al Simonei: 0-15. Apoi, Lesia raspunde cu o dreapta inside-in de manual (15-15). Dubla greseala, Simona astepta in teren returul (15-30). Tsurenko gaseste cu o mai mare lejeritate loviturile castigatoarea: 30-30. Punct construit perfect de Halep, are minge de set (lovitura decisiva a venit cu dreapta inside-out). Passsing minunat, Simona a castigat primul set cu 6-2 (10-11 lovituri castigatoare / erori nefortate in dreptul Simonei)







5:2 Simona este in continuare linistita (cum sa fie pana la urma la acest scor), iar serviciul o ajuta in primul punct. Vine apoi o dubla greseala (a treia de pana acum), iar scorul devine 15-15. Inca o dubla, pare ca nu si-a aruncat bine mingea: 30-30. O eroare cu forehandul in lung de linie: minge de break pentru Tsurenko. Este insa anulata cu primul serviciu, a fost mult topspin in executie. Din coltul de cross, Lesia trimite cu multa forta, de nereturnat: minge de break. Marija Cicak intervine peste arbitrul de linie si spune aut, insa este doar o eroare din scaun - punctul se rejoaca. Tsurenko il castiga, este 5-2 in acest moment. A mai ramas un singur break la mijloc, insa momentan nu sunt motive de ingrijorare. Au fost doua game-uri in care a intervenit relaxarea in jocul Simonei







5:1 Lesia nu gaseste raspunsuri, incearca sa fie agresiva, dar trimite in aut (15-0). Pe un serviciu doi mai puternic, Halep returneza in fileu (15-15). Reverul invers trimite mingea in afara terenului: 30-15. Tsurenko face pasul la fileu, castiga punctul cu un voleu, iar scorul devine 40-15. Din extensie, Halep trimite un rever in lung de linie formidabil - Tsurenko nu a inteles ce a lovit-o...Pana la urma insa, Lesia isi castiga serviciul si apare pe tabela (5-1)







5:0 Lesia intuieste returul si trimite o racheta spre defensiva Simonei. <Scutul> nu poate interveni, iar Tsurenko castiga punctul (0-15). Fara sa conteze pe tabela, Lesia pare eliberata de orice presiune, pune totul in loviturile agresive, iar scorul se modifica (0-30). Halep revine cu un serviciu in corp: 15-30. Face si Halep o dubla greseala (a doua), iar Tsurenko are doua mingi de rebreak. Ambele sanse sunt anulate de Simona, egalitate. Dintr-o pozitie dezechilibrata, Lesia incearca sa trimita decisiv cu backhandul, mingea nu prinde terenul. La minge de 5-0, Tsurenko vine cu factorul surpriza: un contre-pied. Ii iese miscarea, egalitate. Simona scapa un forehand, minge de game pentru jucatoarea din Ucraina. Vine si prima reluare oficiala, iar Halep are dreptate, minge a fost mult in afara terenului - egalitate. Dupa un retur agresiv, luat devreme, Lesia trimite imparabil cu dreapta inversa - din nou egalitate. Serviciul unu functioneaza bine - inca o sansa de 5-0. Din pacate, Simona loveste inghesuit de pe mediana, game-ul nu se incheie aici - iar egalitate. Halep gaseste linia, iar Lesia nu mai poate returna - din nou are minge de 5-0 jucatoarea noastra. Game-ul maraton ia sfarsit pana la urma, tabela ramane imaculata in dreptul Lesiei: este 5-0 in primul set







4:0 Desi reuseste un retur blocat foarte bun, Simona rateaza cu dreapta dintr-o pozitie favorabila: 30-0. Lesia mai face o dubla greseala, repet - se vede agresivitatea de la retur a Simonei (30-30). Tsurenko se mentine in fata datorita forehandului in cross: are minge de game acum. Inca o dubla greseala, nu prea are ritm la serviciu jucatoare din Ucraina. Fileul o ajuta intr-o situatie dificila pe Lesia: minge de game. Nu scapa insa de acest game, comite o eroare cu dreapta - mingea s-a dus mult in aut. Cel mai frumos schimb de mingi ii revine Simonei - a fost unul dintre punctele pe care le vom vedea cu siguranta in montajele tv...Halep rateaza apoi o executie, inca o egalitate. Obligata sa loveasca pe o minge inalta, venita cu mult topspin, Tsurenko greseste executia. Lesia revine insa cu un serviciul foarte bun, iar apoi spune ceva in limba ei spre propria-i loja. Intrata cu totul in teren, Simona nu o iarta pe adversara: a cincea egalitate din acest game interminabil. Inca o data banda fileului o ajuta pe Lesia. Nu se incheie nici aici game-ul, din nou egalitate (a sasea). Tsurenko incearca o lovitura decisiva, sa rupa ritmul, dar dreapta inversa nu gaseste terenul - a doua minge de break pentru Halep. Nici de aceasta data, inca o egalitate...Game-ul continua, parca niciuna dintre cele doua nu vrea parca sa paraseasca acest scor de 3-0...Intre timp, a treia minge de break - hai, este momentul ca Simona sa se duca la 4-0 (zic si eu)...Nu, Simona nu ma asculta, egalitate (de cate ori am folosit acest cuvant in acest game...). A patra sansa de break, este un concurs de erori acest game. Pana la urma, Lesia isi ia inima in dinti si comite o dubla greseala - se modifica tabela, este 4-0 pentru Simona







3:0 Thierry van Cleemput a putut fi vazut in loja Simonei, alaturi de Teo Cercel. Lesia face pasul in teren, trimite cu multa adancime, o trimite pe Simona dintr-o parte in alta si castiga punctul (15-30). Halep revine cu un serviciu lung, aproape de linie: 30-30. Vine asul la teu: minge de 3-0 pentru Halep. Forehandul este la inaltime, iar lovitura in inside-in aduce punctul si game-ul. Este 3-0 pentru fostul lider mondial







2:0 Simona rateaza un backhand in lung de linie, a parut ca nu a avut timpul necesar pentru a se aseza cum trebuie la aceasta lovitura. Dubla greseala a Lesiei, a contribuit la acest lucru si pozitionarea agresiva a Simonei. Nasser Al-Khelaifi (patronul lui PSG) se afla in loja sa pentru a o urmari pe Simona. intre timp, pe teren, Halep alterneaza punctele castigate cu cele pierdute (40-30). Halep accelereaza cu o dreapta in lung de linie, egalitate. Pe o minge mai moale a Simonei, Lesia rateaza total atacul: minge de break pentru Halep. Tsurenko simte presiunea si isi cedeaza serviciul. Este inceputul de meci sperat de toti: 2-0







1:0 Din defensiva, Simona are o reactie superba: o lobeaza pe Lesia (15-0). O prima eroare nefortata - cu dreapta in cross lung (15-15). Lesia este un pic prea energica in acest debut de meci, iar terenul pare un pic prea mic (30-15). Forehand inside-out al Simonei: 40-15. Game lejer pentru Halep, este 1-0 pentru jucatoarea noastra







Mai multe steaguri ale Romaniei pot fi vazute in tribune. De fapt, la ce turneu nu are Simona sustinatori romani?







18 grade Celsius la Doha







Simona va juca cu doua bandaje mici pe glezne, este probabil doar o masura de precautie







Lesia a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca, deci meciul va debuta cu Simona la lansare







Marija Cicak este arbitrul din scaun al partidei



La ediția de anul trecut a turneului de la Doha, Simona Halep a ajuns până în semifinale, dar a fost nevoită să se retragă înaintea partidei cu Garbine Muguruza, din cauza unei accidentări.





Halep vs Tsurenko, întâlniri directe:





2019, Doha: 6-2, 6-3 pentru Halep



2018, Cincinnati: 6-4, 6-1 pentru Halep

2014, Wimbledon: 6-3, 4-6, 6-4 pentru Halep

2013, 'S-Hertogenbosch: 6-3, 6-1 pentru Halep

2012, Linz: abandon Tsurenko - 3-0 pentru Halep

2009, Opole: 6-4, 7-5 pentru Halep.







Qatar Total Open se dispută în perioada 11-16 februarie 2019. Face parte din categoria "Premier", are loc pe suprafață hard, iar premiile sunt în valoare totală de $ 916,131. Ultima câștigătoare a competiției este Petra Kvitova (2018), iar la dublu Gabriela Dabrowski / Jelena Ostapenko.