Site-ul FedCup, după victoria României cu Cehia: "Poate că a fost weekend-ul Simonei Halep, cu strălucitoarea ei dublă victorie, dar a fost şi momentul Monicăi Niculescu"

Site-ul oficial al FedCup a avut numai cuvinte de laudă la adresa Monicăi Niculescu, jucătoarea în vârstă de 31 de ani contribuind decisiv la victoria impresionantă obținută de echipa României în fața Cehiei, campioana en-titre (scor 3-2). Niculescu și Irina Begu au câștigat meciul de dublu contra celor mai bune jucătoare din lume: Katerina Siniakova (1 WTA la dublu) și Barbora Krejcikova (2 WTA la dublu).





"Poate că a fost weekend-ul Simonei Halep, cu strălucitoarea ei dublă victorie, dar a fost şi momentul Monicăi Niculescu. Jucătoarea cu o excentricitate încântătoare, în vârstă de 31 de ani, care s-a dovedit atât de mortală cu anticiparea ei la fileu, în timp ce a năucit perechea cehă cu returul ei ciobit, a devenit cea mai de succes jucătoare din România în FedCup, cu cea de-a XXXI-a victorie în odiseea ei de 12 de ani în această competiţie. În mod firesc, ea a fost cea care a lovit voleul câştigător. Ea a simţit tot timpul că, împreună cu Begu, cu care tocmai câştigase un turneu în Thailanda săptămâna trecută, au viclenia necesară pentru a câştiga şi eroismul ei, aplaudat de Halep de pe margine, a întregit spiritul în echipa cu care recent depostadata de numărul 1 mondial simte că poate merge mai departe şi câştiga competiţia în acest an", a scris site-ul FedCup.





Cehia vs România 2-3



Karolina Pliskova vs Mihaela Buzărnescu 6-1, 6-4

Katerina Siniakova vs Simona Halep 4-6, 0-6

Karolina Pliskova vs Simona Halep 4-6, 7-5, 4-6

Katerina Siniakova vs Mihaela Buzărnescu 6-4, 6-2

Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova vs Irina Begu/Monica Niculescu 7-6(2), 4-6, 4-6



Cine este Cehia



Cehia este una din cele mai importante echipe din competiție, cu 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei. Interesant este faptul că începând din 2011 cehoaiecele au câștigat șase titluri, ultimul în 2018.



Anii în care Cehia a câștigat FedCup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.



Cehia câştigase ambele meciuri anterioare jucate cu România în Fed Cup: în 1980, în Berlinul de Vest, cu 2-1, în sferturile Grupei Mondiale, şi în 2016, la Cluj-Napoca, scor 3-2, tot în sferturile Grupei Mondiale.



România va juca pentru a doua oară în semifinalele competiției după 46 de ani. În 1973, Virginia Ruzici, Mariana Simionescu şi Judith Gohn erau eliminate în semifinale Fed Cup de Africa de Sud, la un turneu cu 32 de echipe, desfăşurat la Bad Homburg, în RFG.



Semifinalele FedCup (20-21 aprilie):



Franța vs România

Australia vs Belarus















