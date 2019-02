Petr Pala, căpitanul nejucător al Cehiei:" Nu noi am pierdut întâlnirea, România a câştigat-o"

Petr Pala, căpitanul nejucător al Cehiei, a recunoscut meritele României pentru victoria de la Ostrava, precizând că jucătoarele noastre au câștigat întâlnirea din FedCup şi nu că aceasta ar fi fost pierdută de elevele sale. România a învins-o cu 3-2 pe campioana en-titre și s-a calificat în semifinalele competiției.





"Nu am pierdut întâlnirea, româncele au câştigat-o. De-a lungul ultimilor zece ani, astfel de întâlniri strânse au mers în proporţie de 90 la sută în favoarea noastră. Trebuie să acceptăm asta. Nu sunt dezamăgit, doar pentru fete, pentru că este greu să vezi cât de supărate sunt. Dar au lăsat totul pe teren. Ca întotdeauna, m-au făcut mândru", a declarat Pala, potrivit site-ului oficial al FedCup.





Cehia vs România 2-3



Karolina Pliskova vs Mihaela Buzărnescu 6-1, 6-4

Katerina Siniakova vs Simona Halep 4-6, 0-6

Karolina Pliskova vs Simona Halep 4-6, 7-5, 4-6

Katerina Siniakova vs Mihaela Buzărnescu 6-4, 6-2

Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova vs Irina Begu/Monica Niculescu 7-6(2), 4-6, 4-6



Cine este Cehia



Cehia este una din cele mai importante echipe din competiție, cu 11 titluri de campioană de-a lungul istoriei. Interesant este faptul că începând din 2011 cehoaicele au câștigat șase titluri, ultimul în 2018.



Anii în care Cehia a câștigat FedCup: 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.





Cehia câştigase ambele meciuri anterioare jucate cu România în Fed Cup: în 1980, în Berlinul de Vest, cu 2-1, în sferturile Grupei Mondiale, şi în 2016, la Cluj-Napoca, scor 3-2, tot în sferturile Grupei Mondiale.





România va juca pentru a doua oară în semifinalele competiției după 46 de ani. În 1973, Virginia Ruzici, Mariana Simionescu şi Judith Gohn erau eliminate în semifinale Fed Cup de Africa de Sud, la un turneu cu 32 de echipe, desfăşurat la Bad Homburg, în RFG.





Semifinalele FedCup (20-21 aprilie):





Franța vs România

Australia vs Belarus













VIDEO FENOMENAL! România învinge Cehia, campioana en-titre și cea mai bună echipă din istoria competiției, și se califică în semifinale, unde va întâlni Franța