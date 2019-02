Sâmbătă, Ashleigh Barty a învins-o, cu 6-1, 7-6 (2), pe Sofia Kenin, iar Madison Keys a trecut, cu 6-2, 6-2, de Kimberly Birrell.

Duminică, Ashleigh Barty sa impus cu 6-4, 6-1, în faţa americancei Madison Keys, apoi Danielle Collins a egalat scorul la 2, trecând de jucătoarea australiană Daria Gavrilova, cu scorul de 6-1, 3-6, 6-2.



Punctul victoriei australiene a fost reuşit de perechea Ashleigh Barty/Priscilla Hon, care a învins, cu scorul de 6-4, 7-5, cuplul Danielle Rose Collins/Nicole Melichar.

În penultimul act, Australia va da piept, acasă, cu Belarus, iar Franţa va întâlni, pe teren propriu, România, la 20 şi 21 aprilie.



The World Group semifinals are set and will take place on April 20/21:



\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 France vs Romania \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA Australia vs Belarus \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDFE#FedCup pic.twitter.com/QU8QwtqEhE