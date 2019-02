VIDEO ATP Montpellier: Jo-Wilfried Tsonga, primul titlu după o pauză de 15 luni - Victorie cu Pierre-Hugues Herbert

Jo-Wilfried Tsonga (210 ATP), beneficiarul unui wild card, a câștigat primul trofeu după o pauză de mai bine de 15 luni. Francezul l-a învins în finala turneului de la Montpellier pe compatriotul său Pierre-Hugues Herbert (44 ATP), cap de serie numărul 7, scor 6-4, 6-2.

Finala de la Montpellier a durat o oră și 13 minute.

În vârstă de 33 de ani, Tsonga câștigase ultimul titlu în circuitul ATP în octombrie 2017, la Antwerp. Anul trecut, francezul a stat departe de tenis timp de șapte luni, după o intervenție chirurgicală la genunchiul stâng.

Aflat în prezent pe locul 210 ATP, Tsonga este jucătorul cel mai slab clasat care câștigă un titlu ATP, după spaniolul Pablo Andujar (355 ATP), care a triumfat la Grand Prix Hassan II de la Casablanca în urmă cu 10 luni.

Grație succesului de la Montpellier, Tsonga și-a trecut în palmares al 17-lea titlu ATP din carieră.

Campion în acest an în proba de dublu de la Australian Open (alături de Nicolas Mahut), Pierre-Hugues Herbert nu are niciun titlu la simplu în circuitul ATP. Francezul în vârstă de 27 de ani a mai disputat două finale, dar a fost învins de fiecare dată: la Shenzhen (2018) și Winston-Salem (2015).

Tsonga va primi un cec de €90,390 și 250 de puncte ATP, în timp ce Herbert va fi recompensat cu €48,870 și 150 de puncte.



În cei nouă ani de existență, turneul de la Montpellier a fost câștigat de șapte ori de jucători francezi: Gael Monfils (2010, 2014), Richard Gasquet (2013, 2015, 2016), Lucas Pouille (2018) și Jo-Wilfried Tsonga (2019).



